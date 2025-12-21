Ένα ακόμα δεξαμενόπλοιο που είχε ελλιμενιστεί για τελευταία φορά στη Βενεζουέλα, κατάσχεσαν το Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να κυνηγούν τις παράνομες μετακινήσεις του υποκείμενου σε κυρώσεις πετρελαίου που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ναρκοτρομοκρατίας στην περιοχή», έγραψε η Νόεμ στην ανάρτησή της.

Η ακτοφυλακή κατέσχεσε το πλοίο λίγο πριν από τα ξημερώματα, με τη βοήθεια του Πενταγώνου, πρόσθεσε.

Το Καράκας καταδικάζει την «κλοπή και την απαγωγή»

Το Καράκας καταδίκασε με έντονο τρόπο χθες Σάββατο την «κλοπή και την απαγωγή» από τις ΗΠΑ κι άλλου δεξαμενόπλοιου φορτωμένου πετρέλαιο της Βενεζουέλας, μετά την ανακοίνωση της κατάσχεσής του από την Ουάσιγκτον, της δεύτερης μέσα σε δέκα ημέρες.

«Η Βενεζουέλα καταγγέλλει και απορρίπτει κατηγορηματικά την κλοπή και την απαγωγή νέου ιδιωτικού πλοίου που μετέφερε βενεζουελάνικο πετρέλαιο και την εξαναγκαστική εξαφάνιση του πληρώματός του, ενέργειες που διαπράχθηκαν από στρατιωτικούς των ΗΠΑ», σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αντιπρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.

Η κατάσχεση ακολούθησε εκείνη του δεξαμενόπλοιου Skipper τη 10η Δεκεμβρίου καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που ανακοίνωσε την επιβολή «απόλυτου αποκλεισμού» σε δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ουάσιγκτον και πλέουν προς ή από τη Βενεζουέλα, δήλωσε αυτή την εβδομάδα πως δεν αποκλείει πόλεμο εναντίον της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Το Καράκας τόνισε πως «αυτές οι ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες», υποσχόμενο να προχωρήσει σε «όλες τις ενέργειες» που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένης «της καταγγελίας τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε άλλους πολυμερείς οργανισμούς και στις κυβερνήσεις του κόσμου».

«Οι υπεύθυνοι για αυτά τα σοβαρά γεγονότα πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης και της ιστορίας για την εγκληματική συμπεριφορά τους», καταλήγει το κείμενο.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ ανακοίνωνε πως συζήτησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογό του Ιράν Αραγτσί για το ζήτημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

