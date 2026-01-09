Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε σήμερα (9/1) στην Καραϊβική Θάλασσα από τις ΗΠΑ, με στόχο την κατάσχεση του τάνκερ «Olina» που φέρεται να παραβιάζει αμερικανικές κυρώσεις, όπως διαμηνύουν αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Πρόκειται για την πέμπτη παρόμοια επιχείρηση που στήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο των προσπαθειών που γίνονται από την Ουάσινγκτον για έλεγχο στις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Advertisement

Advertisement

Σχετικά με το συγκεκριμένο πλοίο, έφερε ψευδώς σημαία από το Ανατολικό Τιμόρ, ενώ προηγουμένως είχε αποπλεύσει από την Βενεζουέλα, ανέφερε η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου Vanguard.

Ειδικότερα, το «Olina» αναχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα από την Βενεζουέλα και ήταν πλήρως φορτωμένο με πετρέλαιο, ως μέρος στολίσκου, λίγο μετά την σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Στην συνέχεια, το πλοίο επέστρεφε προς την Βενεζουέλα μετά τον αμερικανικό αποκλεισμό των εξαγωγών πετρελαίου.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στο δεξαμενόπλοιο τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, όταν έφερε την ονομασία «Minerva M», ενώ η Ουάσινγκτον κάνει λόγο πως το «Olina» αποτέλεσε μέρος του επονομαζόμενου σκιώδους στόλου, δηλαδή πλοίων που κινούνται με ελάχιστη ή μηδαμινή ασφαλιστική κάλυψη.