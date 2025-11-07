Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στα ανοιχτά της Γουιτιάνγκα, στη Νέα Ζηλανδία, όταν ένας μεγάλος καρχαρίας μάκο έκανε θεαματικό άλμα έξω από το νερό και προσγειώθηκε στην πλώρη ενός αλιευτικού σκάφους, προκαλώντας σοκ στους ψαράδες που βρίσκονταν επάνω. Το απρόσμενο «άλμα» του θηριώδους ψαριού, που θύμισε σκηνή από την ταινία «Jaws», καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Σύμφωνα με το Storyful, το περιστατικό συνέβη στις 6 Νοεμβρίου 2022, ωστόσο το βίντεο έγινε εκ νέου viral τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας έκπληξη και θαυμασμό για τη δύναμη και την ταχύτητα του θαλάσσιου αρπακτικού. Ο καρχαρίας, παρά την απρόοπτη «επίσκεψή» του στο κατάστρωμα, δεν τραυματίστηκε, ενώ κανείς από τους ψαράδες δεν έπαθε το παραμικρό.

Advertisement

Advertisement

Αν και δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε το άλμα του, οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο μάκο ενδεχομένως καταδίωκε θήραμα ή παρασύρθηκε από την ταχύτητα του κυνηγιού του. Το περιστατικό υπενθυμίζει τη δύναμη και την απρόβλεπτη φύση των θαλάσσιων αρπακτικών, αλλά και τον σεβασμό που οφείλουμε στους ωκεανούς.