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Το σκεύασμα χορηγείται καθημερινά σε ενήλικες με όγκους θετικούς στους υποδοχείς οιστρογόνων και αρνητικούς στον HER2 που διατρέχουν κίνδυνο υποτροπής.

Κλινική μελέτη έδειξε ότι η θεραπεία μειώνει κατά 30% τον σχετικό κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου σε σύγκριση με την καθιερωμένη ορμονοθεραπεία.

Η εταιρεία δεσμεύτηκε να καταθέσει επιπλέον δεδομένα για την επίδραση του φαρμάκου στη συνολική επιβίωση των ασθενών κατά την κυκλοφορία του.

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Μια νέα σελίδα στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού ανοίγει η έγκριση ενός καινοτόμου φαρμάκου από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Πρόκειται για το Wilserdly της φαρμακευτικής εταιρείας Roche, το οποίο εγκρίθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και αποτελεί την πρώτη νέα ορμονική θεραπεία για συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το νέο φάρμακο περιέχει τη δραστική ουσία γκιρεδεστράντη (giredestrant) και προορίζεται για ενήλικες ασθενείς με καρκίνο του μαστού σταδίου Ι έως ΙΙΙ, οι όγκοι των οποίων είναι θετικοί στους υποδοχείς οιστρογόνων (ER-positive) και αρνητικοί στον HER2.

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Η θεραπεία αφορά ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μέτριο έως υψηλό κίνδυνο υποτροπής της νόσου. Σύμφωνα με τον FDA, η συγκεκριμένη μορφή καρκίνου του μαστού αντιπροσωπεύει περίπου το 70% των συνολικών περιστατικών.

Το Wilserdly χορηγείται σε μορφή χαπιού, μία φορά την ημέρα. Η δράση του βασίζεται στην αναστολή της επίδρασης των οιστρογόνων στα καρκινικά κύτταρα, καθώς εμποδίζει τις ορμόνες να ενισχύουν την ανάπτυξή τους και παράλληλα μειώνει τον αριθμό των υποδοχέων οιστρογόνων στην επιφάνειά τους.

Καρκίνος του μαστού: Μείωση 30% στον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου

Η απόφαση του FDA στηρίχθηκε στα αποτελέσματα μεγάλης κλινικής μελέτης προχωρημένου σταδίου, στην οποία έλαβαν μέρος 4.170 ενήλικες ασθενείς. Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν είτε τη θεραπεία με το νέο φάρμακο είτε την καθιερωμένη ορμονοθεραπεία, για χρονικό διάστημα που έφτασε έως και τα πέντε χρόνια.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χορήγηση του Wilserdly συνδέθηκε με μείωση κατά 30% του σχετικού κινδύνου υποτροπής του καρκίνου ή θανάτου, σε σύγκριση με την παραδοσιακή ορμονική θεραπεία.

Ωστόσο, η παρακολούθηση των ασθενών θα συνεχιστεί, ώστε να διαπιστωθεί εάν το συγκεκριμένο φάρμακο μπορεί να προσφέρει και παράταση της συνολικής επιβίωσης.

Από την πλευρά της, η Roche έχει αναλάβει τη δέσμευση να καταθέσει τα σχετικά δεδομένα μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου, προκειμένου να αξιολογηθεί περαιτέρω η επίδρασή του στη συνολική επιβίωση των ασθενών.

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Το Wilserdly αναμένεται να κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στις επόμενες ημέρες, με την επίσημη τιμή καταλόγου να διαμορφώνεται στα 22.500 δολάρια για κάθε μήνα θεραπείας.

Η νέα έγκριση έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά από άλλη απόφαση του FDA για την ίδια δραστική ουσία. Συγκεκριμένα, ο αμερικανικός οργανισμός είχε εγκρίνει το Wilserdly σε συνδυασμό με το φάρμακο εβερόλιμους για συγκεκριμένους ασθενείς με προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού.

Η συγκεκριμένη θεραπευτική επιλογή αφορά ασθενείς των οποίων οι όγκοι εμφανίζουν μετάλλαξη στο γονίδιο ESR1. Οι δύο εγκρίσεις αφορούν διαφορετικές κατηγορίες ασθενών και διαφορετικά στάδια της νόσου, διευρύνοντας τις θεραπευτικές επιλογές που σχετίζονται με τη γκιρεδεστράντη.

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