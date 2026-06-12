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Λίγο πριν χαθεί ο ήλιος πίσω από τον ορίζοντα της γαλλικής εξοχής, το φως στο Manoir du Mée αποκτά μια ξεχωριστή ποιότητα. Διαπερνά τα ψηλά παράθυρα, απλώνεται πάνω στα παλιά ξύλινα πατώματα και φωτίζει τους χώρους ενός σπιτιού που μοιάζει να έχει κρατήσει μέσα του ιστορίες αιώνων. Είναι ένας από εκείνους τους χώρους όπου η παρουσία του Καρλ Λάγκερφελντ μοιάζει ακόμα σχεδόν ορατή, σαν να μπορεί κανείς να τον φανταστεί να περνά ανάμεσα στα δωμάτια με τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά του, τα γάντια και τα σχέδια της επόμενης δημιουργίας του.

Το Manoir du Mée δεν υπήρξε ποτέ η κατοικία που συνδέθηκε περισσότερο με τον θρύλο του. Δεν είχε την κοσμική λάμψη της La Vigie στο Μονακό ούτε την εμβληματική εικόνα του παρισινού διαμερίσματός του. Ήταν όμως κάτι διαφορετικό: ένας προσωπικός χώρος απομόνωσης, ένας τόπος όπου ο σχεδιαστής μπορούσε να απομακρυνθεί από τον ασταμάτητο κόσμο της μόδας και να δημιουργήσει μακριά από τα φώτα.

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In December 1986, Karl Lagerfeld purchased the Manoir du Mée as his country retreat, just an hour from Paris. The property is now on the market through estate agency Pyla Paris https://t.co/sryJDN4G3Q — House & Garden Magazine (@_houseandgarden) April 22, 2026

Ο Λάγκερφελντ απέκτησε το αρχοντικό το 1986, σε μια περίοδο που η καριέρα του βρισκόταν σε πλήρη έκρηξη. Είχε ήδη ξεκινήσει να αναμορφώνει τη Chanel, μετατρέποντάς την ξανά σε έναν από τους ισχυρότερους οίκους μόδας παγκοσμίως, ενώ παράλληλα εργαζόταν για τη Fendi, φωτογράφιζε, σχεδίαζε, εξέδιδε βιβλία και δημιουργούσε νέους κόσμους γύρω από την αισθητική του.

Μέσα σε αυτή την ταχύτητα, η επιλογή ενός αρχοντικού του 18ου αιώνα στη Σεν-ε-Μαρν φάνταζε σχεδόν αντιφατική. Ο άνθρωπος που αγαπούσε το μέλλον και τις συνεχείς αλλαγές βρήκε καταφύγιο σε ένα κτίριο που είχε χτιστεί το 1749, πριν ακόμη από τη Γαλλική Επανάσταση. Η κλασική γαλλική αρχιτεκτονική του, με τις αυστηρές γραμμές, τη συμμετρία και τις ήρεμες αναλογίες, του πρόσφερε κάτι που δύσκολα δημιουργείται τεχνητά: αυθεντικό χαρακτήρα.

Οι μεγάλοι χώροι του Manoir du Mée δεν βασίζονταν στην επίδειξη αλλά στην ισορροπία. Οι διάδρομοι, τα ξύλινα στοιχεία και τα παλιά τζάκια δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα που θύμιζε σκηνικό παλιάς γαλλικής ταινίας. Το σπίτι δεν χρειαζόταν να εντυπωσιάσει, γιατί είχε ήδη τη δική του ιστορία.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80, η έπαυλη μεταμορφώθηκε σε ένα ανεπίσημο δημιουργικό στούντιο του Λάγκερφελντ. Εκεί φωτογράφιζε καμπάνιες της Chanel με πρόσωπα όπως η Ινές ντε λα Φρεσάνζ και η Τατιάνα Πάτιτζ, χρησιμοποιώντας τα δωμάτια όχι σαν απλά σκηνικά, αλλά σαν ζωντανούς χώρους που έδιναν στις εικόνες βάθος και συναίσθημα.

Η αισθητική του ήταν ξεκάθαρη. Couture ρούχα, μεγάλες πέρλες, λευκά πουκάμισα και μοντέλα μέσα σε χώρους του 18ου αιώνα δημιουργούσαν μια αντίθεση που ήταν απόλυτα δική του. Για τον Λάγκερφελντ, η μόδα δεν υπήρχε ξεχωριστά από την αρχιτεκτονική, τα αντικείμενα ή το περιβάλλον. Όλα ήταν μέρος της ίδιας αφήγησης.

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Παρά την εικόνα του εκκεντρικού δημιουργού που είχε χτίσει δημόσια, το σπίτι αποκάλυπτε μια διαφορετική πλευρά του. Οι εσωτερικοί χώροι δεν ήταν σκοτεινοί ή υπερβολικοί. Κυριαρχούσαν τα λευκά ξύλα, η ψάθα, οι αναφορές στη δεκαετία του ’40 και λεπτομέρειες που συνομιλούσαν διακριτικά με την ιστορία του κτιρίου.

Μετά την αποχώρησή του στα τέλη της δεκαετίας του ’90, το Manoir du Mée πέρασε στην οικογένεια του Ερνέστου Αυγούστου του Ανόβερου και αργότερα στην Καρολίνα του Μονακό. Η ζωή του σπιτιού άλλαξε. Από χώρος φωτογραφήσεων και δημιουργικών συναντήσεων έγινε ξανά μια ιδιωτική κατοικία με οικογενειακές στιγμές. Η Σαρλότ Κασιράγκι έζησε εκεί τα σχολικά της χρόνια, δίνοντας στο αρχοντικό μια πιο ήσυχη, καθημερινή πλευρά.

Σήμερα, το Manoir du Mée αναζητά νέο ιδιοκτήτη. Η πώλησή του έχει αναλάβει ο Αλεξί Φεϊφάν, ιδρυτής του Paris Pyla, ενός μεσιτικού γραφείου που ειδικεύεται σε ιδιαίτερες και ιστορικές κατοικίες στη Γαλλία.

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Σε μια εποχή όπου πολλά πολυτελή ακίνητα σχεδιάζονται για την εικόνα τους στα κοινωνικά δίκτυα, το Manoir du Mée παραμένει διαφορετικό. Έχει σιωπές, φθορά, μνήμες και μια αίσθηση ζωής που δεν δημιουργείται εύκολα. Η τιμή του ανέρχεται στα 2,7 εκατ. ευρώ, όμως η πραγματική του αξία βρίσκεται σε κάτι πιο σπάνιο: στην ιστορία που άφησε πίσω του ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του 20ού αιώνα.