Μία άστεγη γυναίκα στους δρόμους του Πορτλαντ, στο Όρεγκον των ΗΠΑ πνίγηκε με κάτι που της είχε κολλήσει στον λαιμό, όταν ξαφνικά μία νεαρή γυναίκα έκανε την κίνηση Χάιμλιχ, σώζοντάς της τη ζωή. Κλήθηκε το 911 και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

A homeless woman got something stuck in her throat and out of nowhere this young lady did the Heimlich maneuver, saving her life. 911 was called and she went to the hospital. pic.twitter.com/1JgbbMaAVw
December 14, 2025

Όπως περιγράφει μάρτυρας, εκείνη τη στιγμή έκανε συνέντευξη σε έναν άστεγο όταν άκουσε φωνές και αρχικά νόμισε ότι επρόκειτο για περιστατικό ψυχικής υγείας. Μόλις πλησίασε, άκουσε κάποιον να φωνάζει «καλέστε το 911!» και αμέσως μετά η νεαρή γυναίκα επενέβη και έσωσε την κατάσταση.

Όταν τη ρώτησε αν είναι νοσοκόμα, εκείνη απάντησε αρνητικά, εξηγώντας όμως ότι ο σύζυγός της είναι, οπότε ήξερε τι έπρεπε να κάνει.