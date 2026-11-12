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Οκτώ βαλίτσες γεμάτες με μετρητά πετάχτηκαν από έναν πολυώροφο κατοικιακό κτίριο στο συγκρότημα Atlant στην Αστάνα στο Καζακστάν, όπως ανέφεραν τα καζακστάνικα και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες. Οι αναφορές έδωσαν το ποσό στα 80 εκατομμύρια δολάρια.

Οι καζακικές αρχές επιβολής του νόμου δεν έχουν σχολιάσει τις αναφορές ότι βαλίτσες με χρήματα ρίχτηκαν στην κατοικημένη πολυκατοικία στο Αστάνα.

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Το περιστατικό θεωρείται ότι συνδέεται με τη σύλληψη του Nurlan Zhakupov, προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του κρατικού ταμείου Samruk-Kazyna, και του Yelzhas Otynshiyev, επικεφαλής της εθνικής σιδηροδρομικής εταιρείας KTZ, σε υπόθεση διαφθοράς. Το γραφείο της KTZ βρίσκεται κοντά στην κατοικημένη πολυκατοικία Atlant.

Μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης, η συσχέτιση μεταξύ των βαλιτσών με χρήματα και της σύλληψης των στελεχών δεν είχε επιβεβαιωθεί.