Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση του Καζακστάν επιδιώκει την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων με την Ελλάδα στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω της δημιουργίας μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.

Οι επικεφαλής των εταιρειών Desserta Hellas και Berglandmilch συζήτησαν με τον υπουργό Γεωργίας τις προοπτικές υλοποίησης της επένδυσης και τις δυνατότητες της τοπικής αγοράς.

Ο υπουργός Γεωργίας του Καζακστάν επιβεβαίωσε τη στήριξη της κυβέρνησης, προσφέροντας κίνητρα όπως επιδοτήσεις επενδυτικού κόστους και προνομιακή χρηματοδότηση για την ενίσχυση της συνεργασίας.

Η εν λόγω επένδυση αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας μεταποίησης και στην περαιτέρω διεύρυνση των διμερών οικονομικών δεσμών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το έντονο ενδιαφέρον της κυβέρνησης του Καζακστάν για την περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων με την Ελλάδα, με αιχμή τον αγροδιατροφικό τομέα, επιβεβαιώθηκε κατά τις επαφές που είχαν στην Αστάνα οι επικεφαλής της Desserta Hellas, Αθανάσιος Πλατανιάς, και της Berglandmilch eGen, Γιόζεφ Μπράουνσχοφερ.

Κεντρικό θέμα των συνομιλιών με τον υπουργό Γεωργίας του Καζακστάν, Αϊντάρμπεκ Σαπάροφ, παρουσία του πρέσβη του Καζακστάν στην Ελλάδα, Τιμούρ Σουλτανγκοζίν, αποτέλεσε η προοπτική υλοποίησης επένδυσης για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής τυριών και γαλακτοκομικών προϊόντων στη χώρα.

Advertisement

Advertisement

Ο επικεφαλής της Desserta Hellas, Αθανάσιος Πλατανιάς, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της εταιρείας για την εγκατάσταση παραγωγικής μονάδας στο Καζακστάν, καθώς και για την ανάπτυξη μακροχρόνιων συνεργασιών με τοπικούς εταίρους, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Γεωργίας υπογράμμισε ότι το Καζακστάν αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εμβάθυνση της συνεργασίας με την Ελλάδα στον αγροτοβιομηχανικό τομέα, εκφράζοντας τη βούληση της κυβέρνησης να ενισχύσει περαιτέρω τους εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς μέσω κοινών επενδυτικών πρωτοβουλιών.

«Βλέπουμε θετική δυναμική στο διμερές αγροτικό εμπόριο, γεγονός που δημιουργεί ευνοϊκές προοπτικές για την περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας μας», δήλωσε ο Αϊντάρμπεκ Σαπάροφ, σημειώνοντας ότι στο τέλος του 2025 ο κύκλος εργασιών του αγροτικού εμπορίου μεταξύ Καζακστάν και Ελλάδας κατέγραψε αύξηση 12% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων εξετάστηκαν ακόμη οι δυνατότητες της καζακικής γαλακτοκομικής βιομηχανίας, η επάρκεια πρώτων υλών, τα διαθέσιμα επενδυτικά κίνητρα, καθώς και οι προοπτικές τοπικής παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο Καζακστανός υπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα την επένδυση, επισημαίνοντας ότι το ισχύον πλαίσιο κινήτρων περιλαμβάνει επιδότηση του κόστους αγοράς πρώτων υλών για προϊόντα υψηλής μεταποίησης, κάλυψη έως και του 25% του επενδυτικού κόστους, επιδοτούμενα επιτόκια δανεισμού και προνομιακή χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης με επιτόκιο 5% ετησίως.

Σύμφωνα με την Αστάνα, η επένδυση της Desserta Hellas αναμένεται να αποτελέσει ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ Καζακστάν και Ελλάδας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας μεταποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων.