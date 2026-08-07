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Έρευνα του ΕΟΤ σε δέκα ευρωπαϊκές αγορές καταγράφει ισχυρό ενδιαφέρον τόσο από επισκέπτες που έχουν ξαναταξιδέψει στη χώρα όσο και από νέους ταξιδιώτες.

Σημαντικό μέρος της τουριστικής ζήτησης μετατοπίζεται εκτός της θερινής περιόδου, με το 35% των ενδιαφερομένων να προγραμματίζει την επίσκεψή του για το φθινόπωρο.

Οι επισκέπτες αξιολογούν θετικά την ποικιλία των εμπειριών, τη φιλοξενία των κατοίκων, την ασφάλεια και την ποιότητα των τουριστικών υποδομών της χώρας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύουν τον στρατηγικό στόχο για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την καθιέρωση της Ελλάδας ως πολυθεματικού προορισμού.

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Στην τέταρτη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών στη Μεσόγειο είναι και φέτος η Ελλάδα με το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών να δηλώνει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί τη χώρα έως τον Μάιο του 2027. Αυτό δείχνει μια δυναμική και πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες, σύμφωνα με την έρευνα αγοράς του ΕΟΤ σε δέκα κύριες ευρωπαϊκές αγορές.

Στις δύο πρώτες θέσεις με την μεγαλύτερη τουριστική κίνηση βρίσκονται η Ρουμανία, με ποσοστό 45%, η Ιταλία με 38% και η Σουηδία με 37%.

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Μεταξύ όσων σκοπεύουν να επισκεφθούν την Ελλάδα έως τον Μάιο του 2027, το 58% έχει ήδη πραγματοποιήσει ταξίδι στη χώρα, ενώ το 42% σχεδιάζει να την επισκεφθεί για πρώτη φορά. Τα ποσοστά αυτά αποτυπώνουν τόσο την παρουσία ενός σημαντικού κοινού επαναλαμβανόμενων επισκεπτών όσο και τη δυνατότητα του ελληνικού προορισμού να προσελκύει ταξιδιώτες χωρίς προηγούμενη εμπειρία από τη χώρα.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα ως προς τη χρονική κατανομή της ζήτησης. Συγκεκριμένα, το 35% όσων σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα τοποθετεί την επίσκεψή του μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2026. Ο Σεπτέμβριος συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό προτίμησης, καθώς επιλέγεται από το 23% των ταξιδιωτών.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης η αντίληψη των Ευρωπαίων ταξιδιωτών για την Ελλάδα και για επιμέρους χαρακτηριστικά της ταξιδιωτικής εμπειρίας στη χώρα. Οι υψηλότερες επιδόσεις καταγράφονται στην ποικιλία των προσφερόμενων εμπειριών (83%), και στους φιλικούς και φιλόξενους κατοίκους (82%). Ακολουθούν η ασφάλεια, με 77%, και η ποιότητα των τουριστικών υποδομών, με 75%. Σε συγκριτικά χαμηλότερο επίπεδο διαμορφώνεται η θετική αξιολόγηση της σχέσης ποιότητας-τιμής (67%), στοιχείο που αποτελεί ένα από τα σημεία που χρήζουν περαιτέρω παρακολούθησης.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος τόνισε πως τα πρώτα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή θέση στις ταξιδιωτικές προθέσεις των Ευρωπαίων, κερδίζοντας τόσο την εμπιστοσύνη όσων την έχουν ήδη επισκεφθεί όσο και το ενδιαφέρον νέων κοινών.

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τόσο η ζήτηση που καταγράφεται πέρα από την αιχμή της θερινής περιόδου όσο και η ανάδειξη της ποικιλίας των εμπειριών που προσφέρει η χώρα ως βασικού συγκριτικού πλεονεκτήματος. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν την κατεύθυνση και τη συστηματική δουλειά που γίνεται για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την καθιέρωση της Ελλάδας ως πολυθεματικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η έρευνα καλύπτει δέκα ευρωπαϊκές αγορές (Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία και Ρουμανία), με συνολική διάρκεια 18 μηνών και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027.