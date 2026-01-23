Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Άννα Γουίντουρ είναι ανάμεσα στις διασημοτήτες που παρευρίσκονται στη Ρώμη για την κηδεία του θρύλου της μόδας Βαλεντίνο Γκαραβάνι την Παρασκευή.

Οι σταρ εμφανίστηκαν ντυμένοι με μαύρα ρούχα καθώς έμπαιναν στη Βασιλική της Αγίας Μαρίας των Αγγέλων και των Μαρτύρων στην Πιάτσα ντελα Ρεπούμπλικα της Ρώμης, όπου πραγματοποιείται η κηδεία.

Ο συνιδρυτής του οίκου και της μάρκας πολυτελούς μόδας Valentino πέθανε τη Δευτέρα, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του στην κατοικία του στη Ρώμη, σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό Instagram του Ιδρύματος Valentino Garavani και Giancarlo Giammetti.

Ο σχεδιαστής, γνωστός για την χαρακτηριστική απόχρωση Valentino Red, διαμόρφωσε την υψηλή μόδα κατά τη διάρκεια του τέλους του 20ού αιώνα, μετά τo λανσάρισμα της μάρκας του το 1960, με μέλη βασιλικών οικογενειών, πρώτες κυρίες και αστέρες του Χόλιγουντ να φορούν τις ενδυμασίες του, όπως η Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Τζάκλιν «Τζάκι» Κένεντι Ωνάση.

Μόλις έμαθε για το θάνατό του, η πρωταγωνίστρια του Les Misérables, Aν Χάθαγουεϊ, η οποία παρευρέθηκε στην κηδεία μαζί με τον σύζυγό της, Aνταμ Σούλαμ, έγραψε: «Τα τελευταία είκοσι χρόνια, ήταν μεγάλη μου τιμή να γνωρίζω, να αγαπώ και να με φροντίζει ο μεγάλος Valentino Garavani.

Ήταν ένας αγαπητός, παγκοσμίου φήμης, τιτάνας της μόδας, αλλά ήταν επίσης ο αγαπημένος και πολύτιμος φίλος μου που με εκπαίδευσε, με μεγάλωσε, μου έστελνε λουλούδια κάθε χρόνο στα γενέθλιά μου, με έκανε να γελάω, ήταν ο παρτενέρ μου στο χορό και το καραόκε σε τόσες πολλές χαρούμενες βραδιές και έκανε τον κόσμο μου πολύ πιο φωτεινό, μεγαλοπρεπή και ευχάριστο από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Όταν παντρεύτηκα το 2012, προσφέρθηκε να μου φτιάξει ένα νυφικό υψηλής ραπτικής, μια χειρονομία τόσο γενναιόδωρη που ακόμα με συγκινεί».

Η ηθοποιός συνέχισε: «Τώρα αναπαύεται για πάντα περιτριγυρισμένος από αιώνια ομορφιά, το πιο κατάλληλο επόμενο κεφάλαιο για τον μοναδικό αληθινό αυτοκράτορα που μας χάρισε μια κληρονομιά απαράμιλλης μεγαλοπρέπειας… Σ’ αγαπώ, αγάπη μου, και ήδη μου λείπεις. Γράφω αυτό το μήνυμα με βαθιά αγάπη και απόλυτη συμπάθεια για όλη την οικογένειά του, την οποία κρατώ στην καρδιά μου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή x.»

Από την πλευρά της η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, η οποία παρευρέθηκε στην τελετή την Παρασκευή μαζί με τον γιο της Ντέμιαν, έγραψε: «Είμαι πραγματικά λυπημένη που έμαθα για το θάνατο του αγαπημένου μου φίλου @RealMrValentino. 30 χρόνια εξαιρετικής φιλίας… Ο Βαλεντίνο ήταν πάντα ευγενικός και γενναιόδωρος απέναντι σε μένα και τον γιο μου Ντέμιαν, τον οποίο ο Βαλεντίνο αποκαλούσε «Ο Μικρός Πρίγκιπας». Θα θυμάμαι για πάντα τις στιγμές που περάσαμε μαζί».

Η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Ντονατέλα Βερσάτσε παρευρέθηκε στην τελετή. Όταν έμαθε για το θάνατό του, έγραψε: «Σήμερα, χάσαμε έναν αληθινό μετρ που θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας για την τέχνη του. Οι σκέψεις μου είναι με τον Τζιανκάρλο, που δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ».

Ο συνάδελφος και επίσης θρύλος της μόδας Tομ Φορντ παρευρέθηκε στην τελετή.

Ο Giancarlo Giammetti φτάνει στην κηδεία του σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 93 ετών, στη Βασιλική της Αγίας Μαρίας των Αγγέλων και Μαρτύρων στη Ρώμη, Ιταλία, στις 23 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Yara Nardi

To μοντέλο Natalia Vodianova και ο διευθύνων σύμβουλος της Christian Dior Antoine Arnault φτάνουν στην κηδεία του σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 93 ετών, στη Βασιλική της Αγίας Μαρίας των Αγγέλων και των Μαρτύρων στη Ρώμη, Ιταλία, στις 23 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Yara Nardi

Ο Francois-Henri Pinault φτάνει στην κηδεία του σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 93 ετών, στη Βασιλική της Αγίας Μαρίας των Αγγέλων και Μαρτύρων στη Ρώμη, Ιταλία, στις 23 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Yara Nardi

Ο Pierpaolo Piccioli και η Afef Jnifen φτάνουν στην κηδεία του σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 93 ετών, στη Βασιλική της Αγίας Μαρίας των Αγγέλων και των Μαρτύρων στη Ρώμη, Ιταλία, στις 23 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Yara Nardi

To μοντέλο Bianca Brandolini D’Adda μιλά κατά την άφιξή της στην κηδεία του σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών, στη Βασιλική της Αγίας Μαρίας των Αγγέλων και Μαρτύρων στη Ρώμη, Ιταλία, στις 23 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Yara Nardi

Ο Brunello Cucinelli φτάνει στην κηδεία του σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 93 ετών, στη Βασιλική της Αγίας Μαρίας των Αγγέλων και Μαρτύρων στη Ρώμη, Ιταλία, στις 23 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Yara Nardi

