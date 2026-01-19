Ο σχεδιαστής μόδας Valentino Garavani, γίγαντας της μόδας, πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών. «Έφυγε από τη ζωή στην ηρεμία της κατοικίας του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από την αγάπη των αγαπημένων του», ανακοίνωσε σε δελτίο Τύπου το Ίδρυμα Valentino Garavani και Giancarlo Giammetti. Η κηδεία του θα γίνει στη Ρώμη.

Ο Valentino Garavani είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς Ιταλούς σχεδιαστές μόδας, γνωστός για τις εκλεπτυσμένες δημιουργίες του και την πολυτέλεια που χαρακτηρίζει τις συλλογές του.

Σπούδασε στο Ινστιτούτο Μόδας του Μιλάνου και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, δουλεύοντας με κορυφαία ονόματα όπως οι Balenciaga και Jean Dessès.

Το 1960 άνοιξε το δικό του οίκο στη Ρώμη, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση. Η υπογραφή του στο χώρο της μόδας έγινε το χαρακτηριστικό «Valentino Red», ένα έντονο κόκκινο χρώμα που έγινε σήμα κατατεθέν των βραδινών φορεμάτων του.

Η φήμη του μεγάλωσε χάρη στις δημιουργίες για υψηλής κοινωνίας πελάτισσες, καθώς και για διασημότητες όπως η Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor και Sophia Loren.

Ο Valentino συνδύαζε την κλασική κομψότητα με μοντέρνα στοιχεία, δημιουργώντας φορέματα και συλλογές που παραμένουν διαχρονικά. Το 2008 αποχώρησε επίσημα από τον οίκο του, ο οποίος συνεχίζει να λειτουργεί υπό διαφορετική διοίκηση, αλλά το όνομά του παραμένει συνώνυμο της πολυτέλειας και της κομψότητας.