Η λίστα των πελατών του Valentino δεν ήταν απλώς ένα πελατολόγιο, αλλά ένα “Who is Who” της σύγχρονης ιστορίας του design, της μόδας και της pop κουλτούρας. Η ικανότητά του να προσδίδει στυλ και γοητεία σε μέλη βασιλικών οικογενειών, σταρ του σινεμά και της μουσικής, πάμπλουτους επιχειρηματίες και πανέμορφα μοντέλα, τον κατέστησε τον απόλυτο σχεδιαστή της παγκόσμιας ελίτ.

23 Οκτωβρίου 1968 – Αθήνα, Ελλάδα – Μετά το γάμο τους, η JACKIE KENNEDY και ο Αριστοτέλης Ωνάσης επιβιβάζονται στο γιοτ «Christina O» για να γιορτάσουν. (Πηγή εικόνας: © KEYSTONE Pictures USA/ZUMAPRESS.com)

Γυναίκες-σύμβολα και Μούσες

Τζάκι Κένεντι Ωνάση: Ίσως η πιο εμβληματική του πελάτισσα. Ο Valentino σχεδίασε το δαντελένιο μίνι νυφικό για τον γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση στον Σκορπιό (1968), μια εικόνα που έμεινε στην ιστορία της μόδας ως ο ορισμός του “chic”.

Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Η στενή του φίλη, την οποία έντυσε για αναρίθμητες πρεμιέρες και εκδηλώσεις, αναδεικνύοντας την εκρηκτική της θηλυκότητα.

Όντρι Χέπμπορν: Αν και ταυτισμένη με τον Givenchy, η Όντρι Χέπμπορν επέλεγε συχνά τη σοφιστικέ απλότητα του Valentino για τις δημόσιες εμφανίσεις της στη Ρώμη.

1 Ιανουαρίου 2011 – Η JACQUELINE KENNEDY ONASSIS ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ VALENTINO ΣΤΟ PIERRE HOTEL ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. 1977. ©HY SIMON/(Πηγή εικόνας: © Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

Ο Valentino ήταν ο αγαπημένος των γαλαζοαίματων, καθώς τα σχέδιά του απέπνεαν έναν έμφυτο σεβασμό στο πρωτόκολλο, χωρίς να χάνουν την αίσθηση της μόδας:

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Τον προτιμούσε για τις πιο επίσημες και “δυναμικές” εμφανίσεις της τη δεκαετία του ’90.

Μαρί Σαντάλ: Το εντυπωσιακό νυφικό της, κεντημένο με πέρλες, χρειάστηκε 25 άτομα και 4 μήνες εργασίας για να ολοκληρωθεί.

Ο άνθρωπος που «ανακάλυψε» το Κόκκινο Χαλί

Στη σύγχρονη εποχή, ο Valentino έγινε ο «μάγος» των Όσκαρ:

Τζούλια Ρόμπερτς: Η εμφάνισή της με το ασπρόμαυρο vintage Valentino το 2001 θεωρείται μέχρι σήμερα η κορυφαία στιγμή στην ιστορία των βραβείων.

Γκουίνεθ Πάλτροου, Αν Χάθαγουει, Κέιτ Μπλάνσετ: Η Χάθαγουει μάλιστα τον θεωρεί «πνευματικό της πατέρα», με τον ίδιο να βγαίνει από τη σύνταξη μόνο και μόνο για να σχεδιάσει το νυφικό της.

Τζένιφερ Λόπεζ: Η οποία εμφανίστηκε με το εμβληματικό πράσινο "sari" φόρεμα στα Όσκαρ του 2003, μια δημιουργία που είχε φορέσει πρώτη η Jackie Kennedy το 1967.

Τα Supermodels που τον αποθέωσαν

Στις πασαρέλες του, ο Valentino είχε πάντα την «αφρόκρεμα». Μοντέλα που έγιναν θρύλοι περπάτησαν για εκείνον, προσδίδοντας κίνηση στα υφάσματά του:

Ναόμι Κάμπελ: Η αγαπημένη του “μαύρη γαζέλα”, που συχνά έκλεινε τα show του.

Κλόντια Σίφερ: Η απόλυτη ενσάρκωση της ξανθιάς, αριστοκρατικής ομορφιάς που λάτρευε ο οίκος.

Ελ Μακφέρσον και Λίντα Εβαντζελίστα

Βιτρίνα του καταστήματος Valentino στη διάσημη via Condotti που οδηγεί στην piazza di spagna

Ο Valentino Garavani δεν υπήρξε απλώς ένας σχεδιαστής· υπήρξε ο άνθρωπος που γεφύρωσε το χάσμα ανάμεσα στην παραδοσιακή γαλλική υψηλή ραπτική και την ιταλική φινέτσα, δημιουργώντας μια παγκόσμια οπτική γλώσσα για την πολυτέλεια. Η επιρροή του στη μόδα δεν περιορίζεται σε ένα χρώμα, αλλά εκτείνεται σε μια ολόκληρη φιλοσοφία για το πώς η γυναίκα καταλαμβάνει τον χώρο γύρω της.

Η Επανάσταση της “No Color” συλλογής (1968)

Ενώ η δεκαετία του ’60 κυριαρχούνταν από τα ψυχεδελικά χρώματα και τα έντονα prints των hippies, ο Valentino τόλμησε το αδιανόητο: το 1968 παρουσίασε τη θρυλική “White Collection”. Σε μια εποχή χρωματικού θορύβου, εκείνος επέβαλε το απόλυτο λευκό, το ιβουάρ και το μπεζ. Ετσι καθιέρωσε τον μονοχρωματικό μινιμαλισμό ως την ύψιστη μορφή κομψότητας, αποδεικνύοντας ότι η δύναμη ενός ρούχου κρύβεται στην κοπή και όχι στον εντυπωσιασμό του χρώματος.

Η Αρχιτεκτονική της Σιλουέτας: Το “V” ως Σύμβολο

Ο Valentino ήταν από τους πρώτους που κατάλαβαν τη δύναμη του branding. Το εμβληματικό λογότυπο “V” ενσωματώθηκε στα υφάσματα, στις αγκράφες και στις λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια ταυτότητα που ήταν αναγνωρίσιμη χωρίς να χρειάζεται λέξεις. Η χρήση των βολάν, της δαντέλας και των κεντημάτων δεν ήταν ποτέ “φλύαρη”. Ο Valentino χρησιμοποιούσε αυτά τα στοιχεία για να δώσει κίνηση και τρισδιάστατη υπόσταση στο ύφασμα, μια τεχνική που διδάσκεται μέχρι σήμερα στις σχολές μόδας.

Ο «εκδημοκρατισμός» της πολυτέλειας

Αν και ο ίδιος λάτρευε την Υψηλή Ραπτική (Haute Couture), ήταν πρωτοπόρος στην ανάπτυξη των Ready-to-Wear (Pret-a-Porter) συλλογών. Κατάφερε έτσι να μεταφέρει την αίσθηση του χειροποίητου και του “μοναδικού” σε γραμμές παραγωγής, επιτρέποντας στη μόδα του να ξεφύγει από τα σαλόνια της αριστοκρατίας και να μπει στις βιτρίνες των μεγαλύτερων μητροπόλεων του κόσμου.

T.M. Blue One Yacht ιδιοκτησίας του Valentino Garavani – Marina Piccola, Κάπρι, Ιταλία – 27 Αυγούστου 2020: T.M. Blue One Super Yacht ιδιοκτησίας του Valentino Garavani αγκυροβολημένο

Το κόκκινο χαλί ως σύγχρονη πασαρέλα

Ο Valentino ήταν ο πρώτος που κατάλαβε ότι το Χόλιγουντ είναι η νέα αρένα της μόδας. Η επιρροή του στις εμφανίσεις των Όσκαρ άλλαξε τον τρόπο που οι οίκοι συνεργάζονται με τους stars. Όταν η Julia Roberts παρέλαβε το Όσκαρ το 2001 με ένα vintage Valentino φόρεμα, ο σχεδιαστής απέδειξε ότι η μόδα του είναι διαχρονική (timeless). Δεν ήταν απλώς ένα φόρεμα της σεζόν, αλλά ένα κειμήλιο που παρέμενε επίκαιρο δεκαετίες μετά τη δημιουργία του.

