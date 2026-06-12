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Ένας Νιγηριανός που κέρδισε 500.000 ευρώ σε ιταλικό λαχείο – αλλά του απαγορεύτηκε να εισπράξει το ποσό του επειδή ήταν παράνομος – είπε ότι οι δυσκολίες του περισσότερο από μια δεκαετία ως μετανάστης, μετριάστηκαν αφότου τελικά του χορηγήθηκε άδεια παραμονής.

«Προσεύχομαι για αυτή τη στιγμή από τότε που έφτασα στην Ιταλία», είπε ο 36χρονος Ιμάγκμπε Εχιζομγουένγκι. «Είναι μια τεράστια ανακούφιση. Μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά η χορήγησης της άδειας παραμονής σημαίνει περισσότερα για μένα από το να κερδίσω τα χρήματα. Θέλω να εργαστώ και να συνεισφέρω στην κοινωνία».

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Ο Εχιζομγουένγκι αγόρασε το Gratta e Vinci των 5 ευρώ – το επίσημο δελτίο στιγμιαίων ξυστών της Ιταλίας – τον περασμένο Οκτώβριο με χρήματα που μάζεψε από την πώληση μαντηλιών και την επαιτεία έξω από ένα σούπερ μάρκετ στο Τορίνο.

Έκλαψε από χαρά και ανακούφιση όταν ανακάλυψε ότι είχε κερδίσει το τζακπότ, μόνο και μόνο για να επισκιαστεί η χαρά από το γραφειοκρατικό τέλμα.

Μιλώντας στον Guardian, ο Εχιζομγουένγκι είπε ότι έφτασε στην Ιταλία το 2016 μετά από ένα επικίνδυνο ταξίδι στη Μεσόγειο από τη Λιβύη, όπου κρατήθηκε αιχμάλωτος για δύο χρόνια και αφέθηκε ελεύθερος μόνο μετά την καταβολή λύτρων.

Το αίτημά του για άδεια «ειδικής προστασίας» – η οποία μέχρι που περιορίστηκε από την ακροδεξιά κυβέρνηση της Τζώρτζια Μελόνι το 2023, χορηγούσε άδεια παραμονής σε αιτούντες άσυλο που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για πρόσφυγες, αλλά αντιμετώπιζαν σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή τους εάν επέστρεφαν στην πατρίδα τους – απορρίφθηκε.

𝐈𝐦𝐚𝐠𝐛𝐞 𝐄𝐡𝐢𝐳𝐨𝐦𝐰𝐞𝐧𝐠𝐢𝐞, a 36-year-old Nigerian living in Italy, was surviving by selling handkerchiefs outside supermarkets when he scratched a lottery ticket and won 𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 euros. pic.twitter.com/Cl1jNPO6BC — Gist Mill Nigeria (@gistmill9ja) June 9, 2026

Μη μπορώντας να εργαστεί, τα έβγαζε πέρα ως πλανόδιος πωλητής, δοκιμάζοντας περιστασιακά την τύχη του με ξυστά δελτία με την ελπίδα να αντιστρέψει την τύχη του.

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«Όταν ζούσα στη Νιγηρία, πάντα προσευχόμουν για ευκαιρίες, αλλά δεν ήρθαν ποτέ», είπε. «Αλλά πρέπει επίσης να παίρνεις ρίσκα στη ζωή και συνέχιζα να πιστεύω ότι μια μέρα μπορεί να γίνω εκατομμυριούχος». Πρόσθεσε: «Σταμάτησα να αγοράζω ξυστά για χρόνια, αλλά την ημέρα που κέρδισα… πιστεύω πραγματικά ότι ο Θεός με πρόσεχε».

Στη συνέχεια, όμως, ξεκίνησε την προσπάθειά του να διεκδικήσει τα κέρδη του.

Χωρίς άδεια παραμονής, δεν μπορούσε να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό για να λάβει τα χρήματα. Επίσης όμως χωρίς τα χρήματα δεν μπορούσε να αποδείξει την οικονομική ανεξαρτησία που χρειαζόταν για να υποστηρίξει την ανανεωμένη αίτησή του για άδεια παραμονής.

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Ψάχνοντας για μια λύση, εμπιστεύτηκε έναν φίλο του να παραλάβει το χρηματικό ποσό που είχε κερδίσει και αυτός συμφώνησε να μεταφέρει περίπου τα μισά από τα κέρδη μετά την αφαίρεση των φόρων, στον λογαριασμό του ξαδέλφου του Εχιζομγουένγκι.

🔴 Nigerian immigrant granted Italian residency after €500,000 lottery win



Imagbe Ehizomwengie, 36, won €500,000 on a Gratta e Vinci scratchcard in October after buying it with money from street vending in Turin. Without a residency permit, he could not claim the prize or open… pic.twitter.com/kj9DIkWUYr — NewsTongue (@NewsTongueX) June 12, 2026

Τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για την αγορά του Mama Africa, ενός καταστήματος που πουλάει τρόφιμα από την Αφρική στην παραθαλάσσια πόλη Φαλκονάρα της Ιταλίας. Εν τω μεταξύ, ο δικηγόρος του Εχιζομγουένγκι , Αντρέα Παλατσέσκι, προώθησε την υπόθεσή του μέσω δικαστηρίου στην Ανκόνα, το οποίο αυτή την εβδομάδα διέταξε την έκδοση άδειας παραμονής, λαμβάνοντας υπόψη τα άριστα ιταλικά του Εχιζομγουένγκι , την εργασία του στη Mama Africa και, κατά συνέπεια, τη νέα του οικονομική ανεξαρτησία.

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Ο Παλατσέσκι δήλωσε: «Αλλά είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο Ιμάγκμπε δεν πήρε την άδεια παραμονής επειδή κέρδισε τα χρήματα, την πήρε επειδή αποδείχθηκε καλός υποψήφιος».

Τα δελτία ξυστό Gratta e Vinci είναι εξαιρετικά δημοφιλείς στην Ιταλία. Το 2019, ένας άνεργος ψαράς στην Απουλία βρήκε μια νικητήρια κάρτα ξυστό αξίας 100.000 ευρώ σε έναν κάδο απορριμμάτων και κατάφερε να την εξαργυρώσει, ενώ το 2022 ένας νεαρός άνδρας στη βόρεια Ιταλία κέρδισε 500.000 ευρώ και λιποθύμησε επί τόπου λόγω του σοκ.

Η ιστορία του Εχιζομβένγκι έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή στη Φαλκονάρα, όπου είπε ότι θα οργανώσει ένα πάρτι στο οποίο θα είναι όλοι προσκεκλημένοι. «Αλλά μόνο για να γιορτάσω την παραλαβή της άδειάς μου», είπε. «Θέλω να δουλέψω και σκοπεύω να πατήσω γερά στο έδαφος. Θέλω απλώς να ζήσω μια φυσιολογική ζωή».

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