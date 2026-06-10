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Σε μία σημαντική κίνηση προχώρησαν οι τοπικές αρχές παραλίας της Σαρδηνίας με σκοπό να προστατέψουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και να ελέγξουν την προσέλευση του κόσμου.

Νέα αυστηρά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Σύμφωνα με το «The Guardian», οι ομπρέλες θαλάσσης απαγορεύονται για οποιονδήποτε ηλικίας 10 έως 65 ετών στην παραλία Πούντα Μολέντις στο Βιλασίμιους, στη νοτιοανατολική ακτή της Σαρδηνίας, ενώ επιβλήθηκε κόστος 10 ευρώ σε όσους θέλουν να εισέλθουν στην παραλία. Επομένως, επιτρέπεται να στήσουν ομπρέλα –και μάλιστα μόνο μία– μόνο οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών και άτομα άνω των 65 ετών.

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Το μέτρο προκάλεσε οργή στους παραθεριστές, που ανησυχούν ότι θα είναι πιο εύκολα έκθετοι σε θερμοπληξία, ενώ άλλοι πρότειναν να μποϊκοτάρουν την παραλία. Στον αντίποδα, ορισμένοι αποφάσισαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα, προτιμώντας να επισκεφτούν άλλες παραλίες.

Sardinia continues to cap the number of holidaymakers that can visit its famous beaches in summer.

➡️ https://t.co/mlQvCcitAa pic.twitter.com/hsBRKeotK6 June 9, 2026

«Για να στήσω ομπρέλα πρέπει να νοικιάσω ένα παιδί;» αναρωτήθηκε ένας σχολιαστής κάτω από ανάρτηση που ανακοίνωνε τις οδηγίες στη σελίδα του δήμου Βιλασίμιους στο Facebook. Ένας άλλος αστειεύτηκε: «Άρα για να έρθω στην παραλία με ομπρέλα πρέπει είτε να φέρω τον παππού μου, είτε να κάνω παιδί μέχρι αύριο;»

Να σημειωθεί ότι η Πούντα Μολέντις επαναλειτουργεί αφού παρέμεινε κλειστή από τον περασμένο Ιούλιο, λόγω μιας καταστροφικής πυρκαγιάς που προκλήθηκε από εμπρηστές. Είχαν επιβληθεί αυστηρότεροι κανόνες προκειμένου να διατηρηθεί η φυσική ομορφιά της Πούντα Μολέντις, η οποία βρίσκεται εντός μιας καθορισμένης περιοχής προστασίας

«Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να περιορίσουμε την ανθρώπινη επίδραση και να διασφαλίσουμε την προστασία αυτής της κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές», ανέφερε το συμβούλιο σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.

Επίσης, απαγορεύεται στους λουόμενους να στήνουν κιόσκια, σκηνές ή άλλες μορφές σκίασης. Οι κανόνες θα παραμείνουν σε ισχύ έως το τέλος Οκτωβρίου.

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Εν τω μεταξύ, στην παραλία Τζέζολο κοντά στη Βενετία, οι αρχές έχουν μειώσει τις θέσεις για ξαπλώστρες και ομπρέλες κατά 20.000, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος μεταξύ των επισκεπτών.

Οι δημόσιες παραλίες της Ιταλίας συχνά γεμίζουν ασφυκτικά, ειδικά λόγω του αυξανόμενου κόστους ενοικίασης ξαπλώστρας στα ιδιωτικά beach bar. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το μέσο κόστος ενοικίασης δύο ξαπλωστρών και μιας ομπρέλας σε ιδιωτική πλαζ έχει αυξηθεί κατά 24% την τελευταία πενταετία και κατά 6% μόνο τον τελευταίο χρόνο.

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