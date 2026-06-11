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Εργαζόμενοι του Υπουργείου της Ιταλίας προχώρησαν σήμερα σε απεργιακή κινητοποίηση ως ένδειξη διαμαρτυρίας στη μείωση της τηλεργασίας, προκαλώντας αντιδράσεις στο γραφείο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Οι εργαζόμενοι αντιτίθενται στη μείωση της τηλεργασίας, ενώ παράλληλα καταγγέλουν προβλήματα στα κτίρια όπου εργάζονται. Σύμφωνα με νέα απόφαση, η τηλεργασία μειώνεται στο μισό, στις 52 ημέρες το χρόνο από τις 104 που ήταν μέχρι σήμερα. Η απόφαση αυτή επηρεάζει 3.500 διοικητικούς, τεχνικούς καθώς και άλλους εργαζόμενους στην πρωθυπουργική γραμματεία.

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Οι απεργοί κάνουν λόγο για έλλειψη εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο τους καθώς και επιβάρυνση της προσωπικής τους ζωής λόγω των καθημερινών μετακινήσεων στη Ρώμη. «Το μήνυμα είναι: “Δεν σας εμπιστευόμαστε. Πρέπει να σας παρακολουθούμε ενώ εργάζεστε”», δήλωσε εργαζόμενη.

Ακατάλληλο εργασιακό περιβάλλον

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι εργαζόμενοι περιγράφουν ένα εργασιακό περιβάλλον που απέχει αισθητά από το ιδανικό. Όπως αναφέρουν, τα γραφεία είναι συχνά ασφυκτικά γεμάτα, παρουσιάζουν ελλιπή συντήρηση, προβλήματα με τη θερμοκρασία και περιστατικά προσβολής από παράσιτα, όπως περιστέρια και ασιατικές σφήκες.

Εργαζόμενη δήλωσε στους FT ότι, όταν ο κλιματισμός δεν λειτουργεί, δεν μπορούν ούτε να ανοίξουν τα παράθυρα εξαιτίας της παρουσίας των σφηκών.

Τι υποστηρίζει η κυβέρνηση

Από την πλευρά της η διοικητική υπηρεσία της πρωθυπουργίας αναφέρει ότι οι απαιτήσεις και η πολυπλοκότητα του έργου καθιστούν αναγκαία τη φυσική παρουσία των εργαζομένων στα γραφεία. Το πρωθυπουργικό γραφείο υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου και αποδοτικού μοντέλου δημόσιας διοίκησης, το οποίο θα συνδυάζει τις υπηρεσιακές ανάγκες με την ευημερία του προσωπικού, επισημαίνοντας πως η συχνότερη παρουσία στον χώρο εργασίας ενισχύει την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα και την ποιότητα της εργασίας. Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι ειδικές ρυθμίσεις θα συνεχίσουν να ισχύουν για εγκύους, άτομα με αναπηρία και γονείς μικρών παιδιών.