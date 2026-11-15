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Κύριε Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, στην πατρίδα σας έχετε ένα εξαιρετικό παραδοσιακό ρόφημα. Το Ihlamur. Το δικό μας τίλιο. Πιείτε, λοιπόν, ένα φλιτζάνι να ηρεμήσετε λίγο. Γιατί αρκετά πια με τις πολεμικές και εθνικιστικές κορώνες σας!

Ακούσαμε να μιλάτε για ενδεχόμενο πολέμου με την Ελλάδα εξαιτίας των ελληνικών νησιών. Να επικαλείστε τον Μπουλέντ Ετζεβίτ και να ανασύρετε απειλές περί αποστρατιωτικοποίησης. Ακόμη και να προβληματίζεστε για την παρουσία των Αμερικανών στην Αλεξανδρούπολη.

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Αλήθεια, τι ακριβώς επιδιώκετε;

Αν εσείς και όσοι στο πολιτικό σας περιβάλλον συμμερίζονται τέτοιες απόψεις έχετε πρόβλημα να αποδείξετε ότι είστε μεγαλύτεροι «ψευτόμαγκες» από τον Ερντογάν, βρείτε άλλον τρόπο. Όχι παίζοντας με την ειρήνη και την ασφάλεια δύο λαών.

Η Τουρκία έχει αρκετά σοβαρά εσωτερικά προβλήματα. Οικονομία, ακρίβεια, δημοκρατικοί θεσμοί, κοινωνικές ανισότητες. Με αυτά θα ήταν χρησιμότερο να ασχοληθείτε.

Γιατί με τέτοιες δηλώσεις δεν ενισχύετε το πολιτικό σας κύρος. Αντιθέτως, κινδυνεύετε να ευτελιστείτε και να γίνετε περίγελος.

Στη δική μου ζωή, δημοσιογραφική και πολιτική, έμαθα να σέβομαι τους θεσμούς, τα αξιώματα και τους ανθρώπους που τα υπηρετούν. Αλλά αυτός ο σεβασμός δεν υπήρξε ποτέ λευκή επιταγή για πολεμοχαρείς συμπεριφορές και επίδοξους επιδειξίες ισχύος.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται την άδειά σας για να προστατεύει την εθνική της κυριαρχία.

Και κάτι τελευταίο: Η σοβαρότητα στην πολιτική δεν μετριέται με απειλές πολέμου.

Γι’ αυτό, κύριε Κιλιτσντάρογλου, πιείτε το Ihlamur σας. Κατά προτίμηση διπλό!