Απίστευτα τυχερός στάθηκε ένας τουρίστας στην Κίνα, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό ύψους 40 μέτρων ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια selfie. Ο άνδρας, όπως καταγράφηκε σε βίντεο αυτόπτη μάρτυρα, έχασε την ισορροπία του, έπεσε στον γκρεμό και βρέθηκε ξαφνικά στο κενό. Ως εκ θαύματος έζησε.

Ο τουρίστας, μετά την περιπέτειά του στην Κίνα, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ότι αισθάνεται ότι «τον βοήθησαν οι θεοί του βουνού».

«Έπεσα σε γκρεμό 40 μέτρων και κατρακύλησα για σχεδόν 15 μέτρα. Όταν οι πέτρες κατέρρευσαν κάτω από τα πόδια μου, νόμιζα ότι θα πεθάνω. Είναι υπέροχο που είμαι ζωντανός».

Το βίντεο με τη σοκαριστική πτώση του άνδρα κάνει τον γύρο του διαδικτύου τα τελευταία 24ωρα, ωστόσο εκπρόσωπος του φυσικού πάρκου δήλωσε τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου στην εφημερίδα Mirror ότι δεν είχαν λάβει επίσημη αναφορά για πτώση κάποιου επισκέπτη.

Ο τουριστικός χώρος όπου φέρεται να συνέβη το ατύχημα, γνωστός ως «βράχος-λεπίδα», δεν βρίσκεται εντός των ορίων της τουριστικής περιοχής. Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι στο συγκεκριμένο σημείο «επιτρέπεται μόνο η παρατήρηση από απόσταση και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση».