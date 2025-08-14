Κοινές δηλώσεις Τραμπ – Πούτιν μετά το τέλος της συνάντησής τους στην Αλάσκα θα κάνουν ο Αμερικανός και ο Ρώσος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες θα έχουν αρχικά συνάντηση μόνοι τους παρουσία μόνο των διερμηνέων τους ενώ θα ακολουθήσουν συζητήσεις διευρυμένων αντιπροσωπειών υπό τη μορφή πρωινού εργασίας.

Όπως είπε ο Ουσάκοφ στην ενημέρωση των δημοσιογράφων, «στην ατζέντα της συνάντησης στην Αλάσκα υπάρχουν ευαίσθητα ζητήματα με βασικό την κρίση στην Ουκρανία ενώ θα συζητηθούν και θέματα εμπορίου και οικονομίας. «Η συζήτηση θα λάβει υπόψη της όσα ειπώθηκαν στο Κρεμλίνο στις 6 Αυγούστου με τη συμμετοχή του συμβούλου του Αμερικανού προέδρου, Στίβεν Γούιτκοφ» είπε χαρακτηριστικά.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης «θα υπάρξουν κοινές δηλώσεις από Πούτιν και Τραμπ όπου θα συνοψίσουν τα αποτελέσματα της συνάντησής τους» πρόσθεσε ο Ουσάκοφ.

Όπως τόνισε, μετά το τετ α τετ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, θα υπάρξουν συζητήσεις διευρυμένων αντιπροσωπειών των δύο χωρών υπό τη μορφή πρωινού εργασίας χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το ποιοι θα αποτελούν τις δύο αντιπροσωπείες. «Θα είναι στη λογική των 5+5. Κάθε αντιπροσωπεία θα αποτελείται από πέντε άτομα ενώ ομάδες ειδικών θα είναι επίσης σε κοντινή απόσταση» πρόσθεσε.

Ο Ουσάκοφ χαρακτήρισε «συμβολικό» το γεγονός ότι η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν θα πραγματοποιηθεί κοντά στο σημείο ταφής εννέα πιλότων από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης καθώς και δύο οπλιτών και δύο αμάχων που πέθαναν το 1942-1945 ενώ μετέφεραν αεροπλάνα από τις ΗΠΑ στην ΕΣΣΔ στο πλαίσιο του Lend-Lease».

Ο σύμβουλος του Πούτιν ρωτήθηκε και για την διάρκεια της συνάντησης και απάντησε ότι «αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχουν θέματα χρόνου αλλά το πότε θα ολοκληρωθούν εναπόκειται κυρίως στους δύο προέδρους. Αν ανησυχείτε, δε, για το αν η ρωσική αντιπροσωπεία θα επιστρέψει στη χώρα, ναι, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η αντιπροσωπεία μας θα φύγει αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις».

Στη συνάντηση της Αλάσκας θα συμμετέχει από ρωσικής πλευράς, ο ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας, Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας RDIF, ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και ο υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ.