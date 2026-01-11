Έξι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους κατά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην κεντρική Κολομβία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Μεταξύ των θυμάτων είναι και ο 34χρονος κολομβιανός τραγουδιστής Τζέισον Χιμένες, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην πατρίδα του αλλά και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε στο Caracol Radio ο σμήναρχος Άλβαρο Μπέλο της κολομβιανής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

⚠️Foreign pop singer #Jiménez and his band killed in #planecrash in #Colombia — media



Colombian pop singer Yeison Jiménez and members of his musical group have died in the crash of a private aircraft in Colombia, according to El Tiempo.



Media reports say the plane took off from… pic.twitter.com/brMCwSsUoZ — News.Az (@news_az) January 11, 2026

🔴 Imágenes previas al accidente aéreo 🛩️ donde falleció el cantante colombiano, Yeison Jiménez (@yeison_jimenez).



Y así fue anuncio de su muerte a los asistentes del concierto en Marinilla, Antioquia.



Total: 6 fallecidos y ningún sobreviviente. #Colombia #México #USA… pic.twitter.com/ti049cQWy8 January 11, 2026

Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα με προορισμό τη Μεντεγίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κολομβίας, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ