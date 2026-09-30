Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η μεξικανική Εθνική Φρουρά ενέταξε στο δυναμικό της τον Κομάντο, έναν σκύλο ράτσας Τσιουάουα ηλικίας 13 μηνών, ο οποίος εκπαιδεύεται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Παρά το μικρό του μέγεθος, ο σκύλος συμμετέχει σε δημόσιες εκδηλώσεις και προγράμματα επαφής με την κοινότητα, συμβάλλοντας στη βελτίωση των σχέσεων του σώματος με τους πολίτες.

Η παρουσία του νεοσύλλεκτου ανατρέπει τα στερεότυπα που θέλουν μόνο μεγαλόσωμα σκυλιά να υπηρετούν σε στρατιωτικές μονάδες.

Ο Κομάντο υιοθετήθηκε πριν από έξι μήνες και αποτελεί πλέον μέρος μιας μονάδας 350 σκύλων, έχοντας ήδη αποκτήσει δημοτικότητα στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

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Ο Κομάντο μπορεί να είναι μικροσκοπικός, αλλά η μεξικανική Εθνική Φρουρά τον προορίζει για μεγάλο ρόλο.

Με μικροσκοπικά γυαλιά ηλίου, ειδικά φτιαγμένο γιλέκο μάχης παραλλαγής, ακόμη και κράνος με κάμερα προσαρμοσμένη σε αυτό, ο Κομάντο, Τσιουάουα βάρους κάπου 7 κιλών, είναι ο πιο ασυνήθιστος και αναμφίβολα ο πιο μικρόσωμος νεοσύλλεκτος της δύναμης.

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Σύμφωνα με αξιωματικούς, το κουτάβι 13 μηνών δεν θα αναλάβει απλά ρόλο τόνωσης του ηθικού: εκπαιδεύεται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο σκύλος, με ύψος 21 εκατοστών, δεν έχει την παραμικρή ομοιότητα με τα πολύ πιο μεγαλόσωμα και δυνατά σκυλιά που κατά κανόνα εκπαιδεύονται για να δρουν μαζί με μονάδες του στρατού ή της αστυνομίας στο Μεξικό και αλλού.

🐾 'Comando', el chihuahua que se ha unido a la Guardia Nacional. Es un perrito chihuahua que fue adoptado; llegó a las instalaciones cuando buscaba una familia



Con 13 meses de edad, este chihuahua entrena junto a otros perros. La institución cuenta con 350 perros, en su mayoría… pic.twitter.com/LobCzZXuKa — EL PAÍS México (@elpaismexico) September 30, 2026

Κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στην πρωτεύουσα την περασμένη εβδομάδα, ο σκύλος-μινιατούρα δυσκολευόταν να ανέβει σκαλιά ή να υπερπηδήσει εμπόδια υπό το βλέμμα του Ρόκο, πλήρως εκπαιδευμένου, πολύ πιο μεγαλόσωμου σκύλου.

Η υπολοχαγός Ντέμπορα Ερνάντες θα πει πως ο Κομάντο σπάει δυο στερεότυπα: το πρώτο είναι πως μόνο μεγαλόσωμα σκυλιά μπορούν να υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά· και το δεύτερο πως ένα σώμα στρατιωτικού τύπου δεν μπορεί να οικοδομήσει πιο θερμή σχέση με τον πολίτη. Απλά και μόνο η παρουσία του μικρού σκύλου, εξηγεί, θυμίζει στον κόσμο ότι «κάτω από τη στολή, παραμένουμε άνθρωποι».

Η Εθνική Φρουρά στρατολόγησε τον Κομάντο πριν από περίπου έξι μήνες, –πού αλλού– στην Τσιουάουα, από όπου έχει έλκει το όνομά της η ράτσα αυτή σκυλιών, διότι οι ηλικιωμένοι που συντρόφευε δεν μπορούσαν πια να τον φροντίζουν όπως ήθελαν.

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Luego de ser rescatado, "Comando", un perro chihuahua de 13 meses, se ha convertido en el integrante más pequeño de la Guardia Nacional. Recibe entrenamiento para que se especialice en labores de búsqueda y rescate.



Fotos: Reuters pic.twitter.com/6zuSY8WQEZ — NMás (@nmas) September 29, 2026

Ο νεοσύλλεκτος κάνει πλέον εμφανίσεις σε δημόσιες τελετές, σχολικές εκδηλώσεις και προγράμματα επαφής με κοινότητες.

Αν μη τι άλλο, ξεχωρίζει στην διόλου ευκαταφρόνητου μεγέθους μονάδα των σκυλιών της Εθνικής Φρουράς, που μετρά κάπου 350 μέλη: τα περισσότερα είναι γερμανικοί ποιμενικοί και λαμπραντόρ.

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Τα Τσιουάουα, γνωστά κυρίως για τα μεγάλα εκφραστικά μάτια τους, τις προσωπικότητές τους και τα όρθια αυτιά τους, είναι εξαιρετικά ενεργά αλλά σπανίως θεωρούνται υποψήφιοι για πραγματική επιχειρησιακή δράση.

Ο Κομάντο πάντως συμμετείχε ήδη στη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Ανεξαρτησίας του Μεξικού και έχει μετατραπεί σε ανερχόμενο αστέρα στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

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🐶❤️ | “Comando Chihuahua” es un pequeño perro tipo chihuahua, adoptado por la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional.https://t.co/MEd6odjIx5 — quiero tv (@quierotv_gdl) September 29, 2026

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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