Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από τις προεδρικές εκλογές της Ιρλανδίας. Ο παγκοσμίου φήμης πρώην μαχητής μικτών πολεμικών τεχνών παραπονέθηκε ότι οι κανόνες υποψηφιότητας ήταν ένας «ζουρλομανδύας», ο οποίος εμποδίζει μια πραγματική δημοκρατική αναμέτρηση.

«Μετά από προσεκτική σκέψη και αφού συμβουλεύτηκα την οικογένειά μου, αποσύρω την υποψηφιότητά μου από αυτήν την προεδρική κούρσα», έγραψε στο X το πρωί της Δευτέρας (15/9). «Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά είναι η σωστή αυτή τη στιγμή».

Advertisement

Advertisement

Η ιρλανδική προεδρία είναι μια σε μεγάλο βαθμό συμβολική, 7ετής θητεία. Ο ΜακΓκρέγκορ είχε υποσχεθεί ωστόσο να περιορίσει τη μετανάστευση, προκειμένου να ενισχύσει την «ιρλανδική κουλτούρα», καθώς και να δώσει την εξουσία «πίσω στον λαό».

Muintir na hÉireann, a chairde Ghaeil,



I recently announced my sincere and genuine intentions of running for the office of Uachtaráin na hÉireann.



I am a very passionate Gael and take great pride in our Country.



I have demonstrated this fighting Irish spirit on a world stage… September 15, 2025

Σύμφωνα με τον Guardian, ο ίδιος ήλπιζε να αξιοποιήσει τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (στους οποίους περιλαμβάνονται 10,7 εκατομμύρια ακόλουθοι στο X), αλλά και την υποστήριξη του Έλον Μασκ και τη σιωπηρή υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο για τις εκλογές της 24ης Οκτωβρίου 2025. Ο Τάκερ Κάρλσον και άλλοι ακροδεξιοί σχολιαστές των ΗΠΑ είχαν επίσης υποστηρίξει τον πρώην αθλητή.

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε

Ο ΜακΓκρέγκορ αντιμετώπισε μια δύσκολη πρόκληση, για να μπει στο ψηφοδέλτιο, αφού ένας υποψήφιος έπρεπε να προταθεί είτε από 20 μέλη του κοινοβουλίου, είτε από 4 τοπικές αρχές. Ο πρώην αθλητής χαρακτήρισε τη διαδικασία «στημένη» υπέρ των υποψηφίων του κατεστημένου.

BREAKING: @TheNotoriousMMA confirmed he will be at the White House UFC event when Trump hosts it to celebrate 250 years of America!



He also says that @ElonMusk has offered financial support for his campaign to become the President of Ireland!



HUGE! pic.twitter.com/XKoCnpTMXs — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) September 13, 2025

Μάλιστα, επρόκειτο να απευθυνθεί σε αρκετά συμβούλια αυτή την εβδομάδα, μαζί με άλλους ανεξάρτητους υποψήφιους, αλλά οι αναλυτές δήλωσαν ότι οι πιθανότητες να κερδίσει την οποιαδήποτε υποστήριξη ήταν ελάχιστες.

Advertisement

Ο 37χρονος δήλωσε ότι η αποτυχημένη εκστρατεία του για να διαδεχθεί τον Μάικλ Ντ. Χίγκινς στην προεδρία, ανέδειξε την αδικία στους κανόνες επιλεξιμότητας του συντάγματος. «Αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα ενάντια στη βούληση του ιρλανδικού λαού έχει πλέον μεγεθυνθεί με επιτυχία από την έκφραση ενδιαφέροντος που εξέφρασα», είπε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Σάιμον Χάρις, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και ηγέτης του κόμματος «Fine Gael», δήλωσε ότι ο ΜακΓκρέγκορ «αντιπροσωπεύει τον χειρότερο από εμάς».

Conor McGregor – "I refuse to lie down while the make up of my nation is changed before my very eyes!" pic.twitter.com/pEH486mUMU Advertisement September 13, 2025

Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν «φτωχή» υποστήριξη

Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ελάχιστη λαϊκή υποστήριξη για τον ΜακΓκρέγκορ. Συγκεκριμένα, μόλις το 7% των ψηφοφόρων (σ.σ. σύμφωνα με μία έρευνα), καθώς και αμελητέα υποστήριξη μεταξύ των νομοθετών και των τοπικών αρχών.

Ο Ιρλανδός αποτελεί μια πολωτική προσωπικότητα στην Ιρλανδία. Τον Ιούλιο έχασε την έφεση κατά μιας απόφασης πολιτικού δικαστηρίου που έγινε το 2024 και επιδίκασε αποζημίωση σε μια γυναίκα που τον κατηγόρησε για βιασμό.

Με πληροφορίες από The Guardian

Advertisement