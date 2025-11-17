Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο της μητέρας και των δύο παιδιών της σε ξενοδοχείο στο Φατίχ της Κωνσταντινούπολης. Οι τουρκικές αρχές, πέρα από το αρχικό σενάριο τροφικής δηλητηρίασης από προϊόντα πλανόδιου πωλητή, εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο οι τρεις τους να δηλητηριάστηκαν από ουσία που χρησιμοποιείται σε απολυμάνσεις, σύμφωνα με τη Hürriyet.

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι λίγες ώρες πριν από το τραγικό περιστατικό είχε πραγματοποιηθεί απολύμανση σε δωμάτιο του ισογείου για την αντιμετώπιση κοριών. Το εντομοκτόνο περιείχε φωσφίνη αλουμινίου – μια εξαιρετικά τοξική ουσία. Οι αρχές εκτιμούν ότι το αέριο ενδέχεται να μεταφέρθηκε στο δωμάτιο όπου διέμενε η γερμανική οικογένεια μέσω του συστήματος εξαερισμού της τουαλέτας, προκαλώντας τον θάνατο των τριών μελών.

Advertisement

Advertisement

Η οικογένεια τουριστών από τη Γερμανία ξεκληρίστηκε, με τις αρχές πλέον να θεωρούν πιθανό το σενάριο δηλητηρίασης από απολύμανση.

Η φωσφίνη αλουμινίου χρησιμοποιείται ευρέως σε καταπολέμηση κοριών και κατσαρίδων και, όπως επισημαίνουν ειδικοί, δεν διαθέτει αντίδοτο. Πρόκειται για ιδιαίτερα ισχυρό δηλητήριο που μπορεί να αποβεί θανατηφόρο ακόμη και σε μικρή εισπνοή. Επιπλέον, αποκαλύφθηκε ότι ο εργαζόμενος που χειρίστηκε την ουσία δεν διέθετε καμία σχετική πιστοποίηση.

Από τους 11 προσαχθέντες για την υπόθεση, τέσσερα άτομα – εργαζόμενοι σε κοντινές επιχειρήσεις – οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ οι υπόλοιποι επτά εξακολουθούν να ανακρίνονται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, μέλη του προσωπικού, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας απολύμανσης, ο γιος του και ένας ακόμη εργαζόμενος, καθώς και ο ιδιοκτήτης φούρνου από όπου η οικογένεια είχε προμηθευτεί τρόφιμα.

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας της οικογένειας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος. Η θεραπεία του έχει ήδη τροποποιηθεί, καθώς οι γιατροί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο έκθεσης σε φωσφίνη.

Οι έρευνες του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικών Εξετάσεων συνεχίζονται, με τους ειδικούς να αναζητούν ίχνη της τοξικής ουσίας στο αίμα των θυμάτων, σε μια λεπτομερή και πολύπλευρη διαδικασία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Τουρκία, ιδίως επειδή πριν από δύο χρόνια είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό στην Άγκυρα, όταν απολύμανση με την ίδια ουσία σε πολυκατοικία οδήγησε στον θάνατο δύο ατόμων και στον σοβαρό τραυματισμό άλλων 13. Τότε, οι δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους είχαν αρχικά λάβει διάγνωση τροφικής δηλητηρίασης, γεγονός που καθυστέρησε την κατάλληλη αντιμετώπιση.

Advertisement

Advertisement