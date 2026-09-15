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Πανικό προκάλεσε στην περίφημη Κλειστή αγορά της Κωνσταντινούπολης όταν άρχισαν πυροβολισμοί μετά από καυγά αποτέλεσμα 3 νεκρούς και ένα τραυματία.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί στη συνοικία Φατίχ, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της πόλης.Κωνσταντινούπολη σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό μεταξύ του ιδιοκτήτη του καταστήματος και ενός πελάτη. Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό συνέβη σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος.

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Fatih Sofçuhan İşhanı içinde bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.



Bir şüphelinin de yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.#İstanbul döviz Kapalıçarşı silahlı çatışma salı #UCatólica… — OZAN ÖZTÜRK (@ozanozturk_tr) September 15, 2026

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη ενός υπόπτου, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

KAPALIÇARŞI DA SİLAHLI ÇATIŞMA!



♦️İSTANBUL Kapalıçarşı’daki Sofcu handa bulunan bir döviz bürosunda alacak verecek meselesi üzerinden çıktığı iddia edilen tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü.

Silahlı çatılmada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Bölgeye çok… pic.twitter.com/WvQOmej2FO — Medya Radikal (@medyaradikall) September 15, 2026

Την ίδια ώρα, το ιδιωτικό πρακτορείο DHA δημοσίευσε φωτογραφίες από το σημείο, στις οποίες φαίνεται ένα άτομο να μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο.