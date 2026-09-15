Πανικό προκάλεσε στην περίφημη Κλειστή αγορά της Κωνσταντινούπολης όταν άρχισαν πυροβολισμοί μετά από καυγά αποτέλεσμα 3 νεκρούς και ένα τραυματία.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί στη συνοικία Φατίχ, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της πόλης.Κωνσταντινούπολη σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό μεταξύ του ιδιοκτήτη του καταστήματος και ενός πελάτη. Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό συνέβη σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος.
Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη ενός υπόπτου, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.
Την ίδια ώρα, το ιδιωτικό πρακτορείο DHA δημοσίευσε φωτογραφίες από το σημείο, στις οποίες φαίνεται ένα άτομο να μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο.