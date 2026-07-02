Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην Κωνσταντινούπολη, εκεί «όπου η Ανατολή συναντά τη Δύση», ο Βάλντις Ντομπρόβσκις (ΕΛΚ, Λετονία) επέλεξε πριν από λίγο έναν τόνο σαφώς φιλικό απέναντι στην Άγκυρα. Στον υψηλού επιπέδου οικονομικό διάλογο ΕΕ-Τουρκίας, δίπλα στον υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν παρουσίασε μια σχέση που «χτίζεται σε στέρεα θεμέλια» — και φρόντισε να το ντύσει με νούμερα.

Το πιο εντυπωσιακό: 217 δισ. ευρώ διμερές εμπόριο το 2025, ιστορικό ρεκόρ υπό την Τελωνειακή Ένωση, με την Τουρκία πέμπτο εμπορικό εταίρο της ΕΕ. Το μήνυμα ήταν καθαρό. Σε έναν κόσμο «κατακερματισμένο», όπως τον περιέγραψε ο ίδιος, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να απειλούν τις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι Βρυξέλλες θέλουν την Άγκυρα κοντά -ως υποψήφια χώρα, ως σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ως περιφερειακό εταίρο.

Advertisement

Advertisement

Πίσω από τη ρητορική, τα ψιλά γράμματα είναι η ουσία. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επιστρέφει στην Τουρκία, χρηματοδοτώντας έργα καθαρής ενέργειας — μια επανεμπλοκή που είχε παγώσει επί χρόνια. Η EBRD έβαλε πέρυσι πάνω από 2,7 δισ. ευρώ. Κομισιόν και EBRD «φλερτάρουν» με συμφωνία έως 5,7 εκατ. ευρώ για μια πλατφόρμα βιομηχανικής απανθρακοποίησης. Και η Άγκυρα χτυπά επίσημα την πόρτα του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληρωμών. Το αφήγημα της συμπληρωματικότητας πλαισιώθηκε με έργα-βιτρίνα, όπως ο Βόρειος Σιδηρόδρομος Κωνσταντινούπολης, με προεκτάσεις σε Μαύρη Θάλασσα και Νότιο Καύκασο.

Και το κράτος δικαίου; Εδώ ο Λετονός Επίτροπος έκανε την υποχρεωτική στάση. Ανέφερε ότι «έθεσε» το ζήτημα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου — αλλά με χαρακτηριστική οικονομία λόγου, και μάλιστα συνδέοντάς το κυρίως με την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τη μακροοικονομική σταθερότητα παρά με τα ίδια τα δικαιώματα. Μια μισή κουβέντα, στο τέλος μιας κατά τα άλλα εγκάρδιας ομιλίας, που λέει πολλά για την προτεραιότητα της συγκυρίας: η οικονομική επανεκκίνηση προηγείται. Το ραντεβού για το επόμενο έτος δόθηκε στις Βρυξέλλες.