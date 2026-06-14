Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη συνοικία Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης και ειδικότερα στη λεωφόρο Τουργκούτ Οζάλ, όπου δύο επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούσαν ένας 25χρονος και ένας 29χρονος, συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα το ένα όχημα να πάρει φωτιά.
Σοκαριστικό τροχαίο στην Κωνσταντινούπολη
Από τη σύγκρουση προκλήθηκε φωτιά, ενώ τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί και ένας επιβάτης. Το τροχαίο καταγράφηκε από κάμερα κράνους μοτοσικλετιστή που βρισκόταν στο σημείο και περίμενε σε κόκκινο φανάρι.
Στο βίντεο αποτυπώνεται η σύγκρουση των δύο οχημάτων, η έκρηξη που ακολουθεί και η φωτιά που ξεσπά σε ένα από αυτά.
Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.