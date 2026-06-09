Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή Κιουτσούκ Τσεκμετζέ της Κωνσταντινούπολης, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που αυτοκίνητο ανεβαίνει σε πεζοδρόμιο και παρασύρει καταστηματάρχη που βρισκόταν έξω από το μαγαζί του, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Advertisement

Advertisement

Çarptığı yayayı değil, aracı için üzüldü!



İstanbul Küçükçekmece’de kaldırıma çıkan bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan esnaf İhsan Yeniad, sürücü Z.A.'nın kendisiyle ilgilenmek yerine aracının hasarına baktığını belirterek şikayetçi oldu.



Kazanın ardından hastaneye… pic.twitter.com/vdiGgYIf6v — Haber 7 (@Haber7) June 8, 2026

Αυτό που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αγανάκτηση είναι η αντίδραση του οδηγού αμέσως μετά το ατύχημα.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο οδηγός βγαίνει από το όχημα και στρέφει αμέσως την προσοχή του στις ζημιές του αυτοκινήτου, χωρίς να σπεύσει να ελέγξει την κατάσταση του πεζού που μόλις είχε παρασύρει.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Μετά την κατάθεσή του στις Αρχές, ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.