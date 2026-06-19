Συναγερμός σήμανε σήμερα 19/6 στην Κωνσταντινούπολη, καθώς εκτροχιάστηκε συρμός στη γραμμή Καντίκιοϊ-Αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν, με αποτέλεσμα τρία άτομα να τραυματιστούν.
Εκτροχιάστηκε συρμός Μετρό στην Κωνσταντινούπολη με τρεις τραυματίες
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu,το ατύχημα συνέβη σε ώρα αιχμής, λόγω βλάβης στις ράγες και οι επιβάτες, που τραυματίστηκαν, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Ο συρμός εκκενώθηκε αμέσως μετά το ατύχημα με τους επιβάτες, να περπατούν υπό την καθοδήγηση των αρμόδιων συνεργείων, μέσα από τη σήραγγα για να απομακρυνθούν από το σημείο, μέχρι να φτάσουν στον πλησιέστερο σταθμό.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και συνεργεία του Μετρό, ενώ οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Τα αίτια του συμβάντος διερευνούν οι αρμόδιες αρχές.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φαίνονται οι επιβάτες να περπατούν μέσα στη σήραγγα μετά το περιστατικό με τον εκτροχιασμό. Άμεσα στο σημείο έφτασαν ομάδες διάσωσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.
Ωστόσο αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό με τρένα που σημειώνεται απόψε. Λίγο νωρίτερα, το βράδυ της Παρασκευής δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, στη Βρετανία. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για σοβαρά τραυματισμένα άτομα.