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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε τη Δευτέρα πως συνομιλίες με το Ιράν «είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, είπε ότι «αυτή είναι η τελευταία τους ευκαιρία να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο».

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Ο Αμερικανός πρόεδρος νωρίτερα α την ηγεσία του Ιράν ως «απίστευτα διπρόσωπη», λέγοντας πως είχαν ζητήσει συνομιλίες για τερματισμό του πολέμου και μετά είπαν ότι δεν γίνονταν συνομιλίες.

«Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν, εκτός αν το θέλουμε εμείς, και τίποτα δεν θα περάσει, εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία ή ολική παράδοση» ανέφερε μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

Με πληροφορίες από Reuters