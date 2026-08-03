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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τις πετρελαϊκές ExxonMobil και Chevron τη Δευτέρα πως βγάζουν «πάρα πολλά λεφτά» από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων και είπε ότι οι κολοσσοί της πετρελαϊκής βιομηχανίας θα έπρεπε να «δώσουν κάποια από αυτά πίσω στο κοινό»- αξιοσημείωτη «αλλαγή πλεύσης» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, που συνήθως συντάσσεται με τη βιομηχανία.

«Δεν μου αρέσει» είπε σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, τρεις ημέρες αφού οι εταιρείες ανέφεραν εξαιρετικά υψηλά έσοδα καθώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν κρατά τις τιμές του πετρελαίου ψηλά. «Η Chevron, πάρα πολλά λεφτά. Η ExxonMobil, πάρα πολλά. Πάρα πολλά λεφτά».

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Νωρίτερα τη Δευτέρα είχε αναφερθεί στην εμφάνιση του διευθύνοντα συμβούλου της Chevron, Μάικ Γουΐρθ, στο Fox News, όπου, όπως είπε, δεν απέδωσε εύσημα στις προσπάθειες της κυβέρνησης να βοηθήσει την πετρελαϊκή βιομηχανία. «Το μόνο που βολικά ξέχασε να αναφέρει είναι πως, χωρίς την ιδιοφυΐα, την προβλεπτικότητα, τη δύναμη και τη σταθερότητα της κυβέρνησης Τραμπ, η πετρελαϊκή βιομηχανία και ίδια μας η χώρα θα είχαν πεθάνει» έγραψε στο Truth Social. «Ως παράδειγμα, είχαν πετάξει τον Μάικ και την Chevron έξω από τη Βενεζουέλα, μα τώρα επέστρεψαν, μεγαλύτεροι και δυνατότεροι από ό,τι ποτέ στο παρελθόν, περιμένοντας να βγάλουν μια περιουσία».

Η Chevron ήταν στη Βενεζουέλα για πάνω από έναν αιώνα και παρέμεινε όταν ο πρόεδρος Ούγκο Τσάβες εθνικοποίησε τα πετρελαϊκά projects το 2007, ενώ η ExxonMobil και η ConocoPhillips αποφάσισαν να φύγουν από τη Βενεζουέλα.

«Καλύτερα να μειώσουν την τιμή της λιανικής, την τιμή για τον καταναλωτή» είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, προσθέτοντας πως οι τιμές του πετρελαίου θα «πέσουν στο πάτωμα» όταν τελειώσει η σύγκρουση με το Ιράν.

Με πληροφορίες από Reuters