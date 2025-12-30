Δύο δεξαμενόπλοια συγκρούστηκαν ανοιχτά της Κούτσουκεκμέτσε της Κωνσταντινούπολης χωρίς να είναι ακόμη γνωστά αίτια, υποστηρίζει το Anadolu.

İstanbul Küçükçekmece açıklarında iki tanker henüz belirlenemeyen nedenle birbirine temas etti



İstanbul Küçükçekmece açıklarında iki tanker henüz belirlenemeyen nedenle birbirine temas etti

141 metre boyundaki "Kalbajar" ve 115 metre boyundaki "Alatepe" isimli tankerlerin kurtarılması için çalışmalar sürüyorhttps://t.co/xBdC3xmIgJ pic.twitter.com/glZx5nnVR3

December 30, 2025

Έκτακτη κλήση για βοήθεια έφτασε από δύο δεξαμενόπλοια με σημαία Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας. Σώματα διάσωσης στάλθηκαν στο σημείο μετέδωσε το CNNturk.

Μετά από το σήμα κινδύνου που εξέδωσαν τα πλοία, η ομάδα διάσωσης που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ακτοφυλακής και το ρυμουλκό Kurtarma-9 αποστάλθηκαν στον τόπο του συμβάντος.

İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil durum çağrısı yapıldı.



Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.https://t.co/wsBNpk8guu pic.twitter.com/Li9QzOlZop — TRT HABER (@trthaber) December 30, 2025

Οι εργασίες για τη διάσωση των δεξαμενόπλοιων «Kalbajar», μήκους 141 μέτρων, και «Alatepe», μήκους 115 μέτρων, συνεχίζονται, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ.

