Δύο δεξαμενόπλοια συγκρούστηκαν ανοιχτά της Κούτσουκεκμέτσε της Κωνσταντινούπολης χωρίς να είναι ακόμη γνωστά αίτια, υποστηρίζει το Anadolu.
Έκτακτη κλήση για βοήθεια έφτασε από δύο δεξαμενόπλοια με σημαία Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας. Σώματα διάσωσης στάλθηκαν στο σημείο μετέδωσε το CNNturk.
Μετά από το σήμα κινδύνου που εξέδωσαν τα πλοία, η ομάδα διάσωσης που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ακτοφυλακής και το ρυμουλκό Kurtarma-9 αποστάλθηκαν στον τόπο του συμβάντος.
Οι εργασίες για τη διάσωση των δεξαμενόπλοιων «Kalbajar», μήκους 141 μέτρων, και «Alatepe», μήκους 115 μέτρων, συνεχίζονται, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ.