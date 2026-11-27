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Η πρώην τραγουδίστρια εξέφρασε την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα, αναφέροντας ονομαστικά τον Έλληνα γιατρό Κώστα Παπαγεωργίου για τη φροντίδα του.

Ενώ πολλοί θαυμαστές της σχολίασαν θετικά τη νέα της εμφάνιση, ορισμένοι χρήστες απέδωσαν το αποτέλεσμα σε πιθανές πλαστικές επεμβάσεις.

Ο γιατρός Κώστας Παπαγεωργίου διαθέτει εκπαίδευση στη χειρουργική προσώπου και ειδικεύεται σε ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές αισθητικής αναζωογόνησης.

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Μετά τα δύσκολα χρόνια των εξαρτήσεων από ναρκωτικά, τους αγώνες της ενάντια στη μάχη με τους δαίμονές της η 62χορνη σήμερα Κόρντεϊ Λοβ παρουσιάζει μια πιο περιποιημένη εκδοχή του εαυτού της.

Ανέβασε στο Instagram σέλφι μετά από θεραπεία αναζωογόνησης του δέρματος της στο ιατρείο έλληνα γιατρού στο Λονδίνο δείχνοντας την απόλυτη ικανοποίησή της.

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«Καθόλου φίλτρο στο δέρμα μου, Είναι απίστευτο», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας της η πρώην τραγουδίστρια και σύντροφος για χρόνια του Κερτ Κομπέιν .

«Σήμερα έκανα θεραπεία Korean Skin Glass με τον @dr_marwaali και τον δικό μου @dr.costas.papageorgiou. Ο καλύτερος γιατρός δέρματος στο Λονδίνο».

«Η Κόρτνεϊ έχει απίστευτη αύρα, είναι τόσο χαρισματική και όμορφη», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Είσαι υπέροχη, αγαπημένη μου!». «Η λάμψη σου είναι εκτυφλωτική», έγραψε ο σχεδιαστής Μαρκ Τζέικομπς.

Φυσικά δεν έλλειψαν και τα αρνητικά σχόλια, καθώς πολλοί υποστήριξαν ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι προιόν πλαστικών επεμβάσεων κι όχι μόνο καλής περιποίησης του δέρματος.

Η 62χρονη Κόρτνεϊ Λοβ, έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι έκανε πλαστική επέμβαση στη μύτη της στα πρώτα χρόνια της καριέρας της όχι όμως και αν υπήρξαν κι άλλες. «Αυτή η τεράστια μύτη δεν θα με οδηγούσε πουθενά αλλού πέρα από το ραδιόφωνο» είχε δηλώσει το 2014.

Ποιός είναι ο Έλληνας «μάγος» που ευχαρίστησε

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ο γιατρός Κώστας Παπαγεωργίου αναφέρει ότι «είναι Αμερικανός εκπαιδευμένος χειρουργός οφθαλμοπλαστικής και χειρουργικής προσώπου, ο οποίος μεταφέρει στο Λονδίνο τις γνώσεις και την εμπειρία του από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA)».

«Ο δρ Παπαγεωργίου ειδικεύεται σε ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες και αισθητικές θεραπείες αναζωογόνησης του προσώπου» αναφέρεται, επίσης, με την επισήμανση ότι έχει εξειδικευτεί «σε ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές» και ότι «η εμπειρία του διευρύνθηκε από τη συνεργασία του με σημαντικά ιδιωτικά ιατρεία στο Μπέβερλι Χιλς, όπου ήρθε σε επαφή με τις πιο σύγχρονες τάσεις στον τομέα της αισθητικής ιατρικής».