Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κοστιαντίνιβκα, άλλοτε σημαντικός βιομηχανικός και συγκοινωνιακός κόμβος, έχει μετατραπεί σε κατεστραμμένη πόλη λόγω της εντατικής ρωσικής πίεσης και της χρήσης drones και πυροβολικού.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν διεισδύσει στον αστικό ιστό, καθιστώντας τον ουκρανικό ανεφοδιασμό εξαιρετικά επικίνδυνο και απομονώνοντας πολλές αμυντικές θέσεις στα περίχωρα.

Αναλυτές και στρατιωτικοί εκτιμούν ότι η πόλη βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, με τον κίνδυνο πλήρους ρωσικού ελέγχου να αυξάνεται παρά τις ουκρανικές διαψεύσεις περί κατάληψής της.

Η στρατηγική σημασία της περιοχής είναι καθοριστική, καθώς αποτελεί την πύλη προς το αμυντικό σύμπλεγμα Σλοβιάνσκ–Κραματόρσκ, την καρδιά του ουκρανικού ελέγχου στο Ντονέτσκ.

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Πριν από τη γενικευμένη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η Κοστιαντίνιβκα ήταν γνωστή ως μια πόλη περίπου 66.000 κατοίκων, με ισχυρή βιομηχανία υαλουργίας, στρατηγική θέση στη διασταύρωση δύο μεγάλων αυτοκινητοδρόμων και έναν από τους σημαντικότερους σιδηροδρομικούς κόμβους της ανατολικής Ουκρανίας.

Μετά τα γεγονότα του 2014, όταν οι γειτονικές πόλεις Τορέτσκ και Χορλίβκα βρέθηκαν στη γραμμή επαφής με τις υποστηριζόμενες από τη Ρωσία αυτονομιστικές δυνάμεις, η πόλη απέκτησε αυξανόμενη σημασία για την ουκρανική πολεμική προσπάθεια. Η στρατηγική της αξία ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια των πολύμηνων μαχών στο Μπαχμούτ, καθώς αποτέλεσε βασικό κέντρο ανεφοδιασμού και μετακίνησης στρατιωτικών δυνάμεων, ενώ ένα πρατήριο καυσίμων στην είσοδό της εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για στρατιώτες, εθελοντές και πολεμικούς ανταποκριτές.

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Η εικόνα άρχισε να αλλάζει δραματικά στη διάρκεια του 2024, όταν οι ρωσικές δυνάμεις προώθησαν τις επιχειρήσεις τους τόσο προς το Τορέτσκ όσο και προς το Τσάσιβ Γιαρ, πλησιάζοντας την Κοστιαντίνιβκα από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Το 2025 η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο.

Η κατάληψη του Τορέτσκ από τις ρωσικές δυνάμεις, η διάβαση του καναλιού Σιβέρσκι Ντονέτς–Ντονμπάς, το οποίο για χρόνια λειτουργούσε ως φυσικό αμυντικό εμπόδιο, αλλά και η μεταφορά ουκρανικών επίλεκτων μονάδων προς τη Ντομπροπίλια άφησαν την περιοχή με περιορισμένες εφεδρείες. Παράλληλα, όπως είχε συμβεί και στο Ποκρόφσκ, η ανάπτυξη της ρωσικής μονάδας drones Rubicon δυσχέρανε δραματικά τις ουκρανικές γραμμές ανεφοδιασμού, με τα FPV drones οπτικής ίνας να επιχειρούν πλέον μέσα στην ίδια την πόλη.

Μέχρι το τέλος του 2025, σύμφωνα με στρατιώτες που πολεμούσαν στην περιοχή, σχεδόν κανένα όχημα δεν μπορούσε να εισέλθει ή να εξέλθει από την Κοστιαντίνιβκα χωρίς να γίνει στόχος, ενώ ακόμη και τα μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους και τα βαρέα drones ανεφοδιασμού αναχαιτίζονταν όλο και συχνότερα.

Το ουκρανικό πεζικό συνέχιζε να κρατά θέσεις στα ανατολικά και νότια περίχωρα, όμως πολλές από αυτές είχαν απομονωθεί, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την εναλλαγή προσωπικού, την απομάκρυνση τραυματιών και τη διατήρηση της άμυνας.

Σήμερα η Κοστιαντίνιβκα έχει μετατραπεί σε μια σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένη πόλη, όπου παραμένουν μόλις περίπου 2.000 κάτοικοι. Οι συνεχείς επιθέσεις με drones, πυροβολικό και ρωσικές κατευθυνόμενες βόμβες ολίσθησης έχουν ισοπεδώσει το μεγαλύτερο μέρος του αστικού ιστού, ενώ μικροί ρωσικοί θύλακες έχουν ήδη εμφανιστεί στις δυτικές, νότιες και ανατολικές συνοικίες. Αναλυτές ανοικτών πηγών, δυτικοί παρατηρητές και Ουκρανοί στρατιωτικοί εκτιμούν ότι η πόλη κινδυνεύει να περάσει πλήρως υπό ρωσικό έλεγχο μέσα στους επόμενους μήνες.

Το Κρεμλίνο υποστήριξε στις αρχές Ιουλίου ότι η Κοστιαντίνιβκα έχει ήδη καταληφθεί, με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να διατυπώνει τον σχετικό ισχυρισμό χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ενώ σε βίντεο που δημοσιοποίησε η Μόσχα ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε την κατάληψη της πόλης εξέλιξη «μείζονος στρατηγικής σημασίας». Το Κίεβο απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κάνει λόγο για ακόμη ένα ρωσικό ψέμα και να δηλώνει σκωπτικά ότι, αν η πόλη είχε πράγματι καταληφθεί, τότε ο Πούτιν θα μπορούσε να τον συναντήσει εκεί για ειρηνευτικές συνομιλίες.

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Την ίδια στιγμή, η δύσκολη κατάσταση στην Κοστιαντίνιβκα έρχεται σε αντίθεση με τις ουκρανικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου στη Μόσχα, την Κριμαία και την Αγία Πετρούπολη, οι οποίες έχουν προκαλέσει προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ρωσίας. Ωστόσο, στο μέτωπο του Ντονμπάς, οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έναν αντίπαλο με σημαντική αριθμητική υπεροχή και διάθεση να συνεχίσει τις επιχειρήσεις παρά τις εξαιρετικά μεγάλες απώλειες.

Η ομάδα ανοικτών πηγών Deep State έχει προειδοποιήσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν φτάσει στα περίχωρα της πόλης από όλες τις πλευρές, ενώ ο Φινλανδός αντισυνταγματάρχης Γιούχα Κούκολα εκτιμά ότι η διακοπή του ανεφοδιασμού, η εξάντληση των ουκρανικών μονάδων από drones, βόμβες ολίσθησης και συνεχή πυρά, καθώς και η διάσπαση των αμυντικών γραμμών, αποτελούν ενδείξεις ότι η άμυνα της πόλης βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο.



Αντίστοιχα, ο Ουκρανός στρατιωτικός αναλυτής Σερχίι Χράμπσκι υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει ενισχύσει σημαντικά την επιχείρηση με την αποστολή περίπου 11.000 επιπλέον στρατιωτών, θεωρώντας την Κοστιαντίνιβκα απολύτως απαραίτητη για τη συνέχεια της εκστρατείας στο Ντονμπάς.

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Οι πρώτες ρωσικές ομάδες διείσδυσης είχαν αρχίσει να εμφανίζονται ήδη από τον χειμώνα, εκμεταλλευόμενες τα κενά στις ουκρανικές γραμμές άμυνας και καταλαμβάνοντας υπόγεια και κατεστραμμένα κτίρια. Για μεγάλο διάστημα εντοπίζονταν και εξουδετερώνονταν από ουκρανικές ομάδες drones, με αποτέλεσμα η ρωσική προέλαση να εξελίσσεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, περίπου 50 μέτρα ημερησίως σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

Ωστόσο, από την άνοιξη η πίεση αυξήθηκε, οι ομάδες διείσδυσης πολλαπλασιάστηκαν και μέχρι τις αρχές Ιουνίου περισσότεροι από 100 Ρώσοι στρατιώτες είχαν ήδη εγκατασταθεί μέσα στον αστικό ιστό της πόλης. Ο πρώην αξιωματικός πληροφοριών Ιβάν Στουπάκ εκτιμά ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προωθούνται αργά αλλά σταθερά, καταλαμβάνοντας διαδοχικά κατεστραμμένα κτίρια και περιμένοντας την άφιξη ενισχύσεων.

Η σημασία της Κοστιαντίνιβκα υπερβαίνει κατά πολύ την ίδια την πόλη. Αποτελεί την πύλη προς το αμυντικό σύμπλεγμα Σλοβιάνσκ–Κραματόρσκ, την καρδιά του ουκρανικού ελέγχου στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. Ανάμεσα στις δύο πόλεις βρίσκεται η Ντρουζκίβκα, η οποία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επιμελητεία και ήδη βλέπει τους κατοίκους της να εγκαταλείπουν την περιοχή.

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Η ουκρανική ηγεσία θεωρεί ότι η απώλεια της Κοστιαντίνιβκα δεν θα σημάνει το τέλος της άμυνας, καθώς οι οχυρώσεις του Σλοβιάνσκ και του Κραματόρσκ προετοιμάζονται εδώ και χρόνια. Παράλληλα, στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν η Ρωσία καταφέρει να καταλάβει την πόλη, η συνέχεια των επιχειρήσεων θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και αιματηρή, με την περιοχή να είναι πιθανό να μετατραπεί σε μια παρατεταμένη «γκρίζα ζώνη», όπου οι συγκρούσεις θα συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.