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Οι Νάταλι Χαρπ, Μάργκο Μάρτιν και Τσέιμπερλεϊν Χάρις έλαβαν από 45.000 δολάρια η καθεμία, ενώ ο Γουόλτ Νάουτα έλαβε το ποσό των 20.000 δολαρίων.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι τα δώρα αυτά δεν σχετίζονται με τα επίσημα καθήκοντα των συνεργατών και επιτρέπονται από τους ισχύοντες νομικούς και δεοντολογικούς κανόνες.

Η παροχή των χρηματικών δώρων αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας συνήθειας του Τραμπ να επιβραβεύει άτομα του στενού επαγγελματικού του κύκλου.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε γενναιόδωρα δώρα εορτών σε τέσσερις συνεργάτες του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με νέα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου ποσού 45.000 δολαρίων στην εκτελεστική βοηθό Νάταλι Χαρπ.

Η σύμβουλος επικοινωνίας Μάργκο Μάρτιν, όπως αναφέρει ο Guardian, και η αναπληρώτρια διευθύντρια επιχειρήσεων του Οβάλ Γραφείου, Τσέιμπερλεϊν Χάρις, έλαβαν επίσης από 45.000 δολάρια, ενώ ο διευθυντής επιχειρήσεων του Οβάλ Γραφείου, Γουόλτ Νάουτα, έλαβε δώρο ύψους 20.000 δολαρίων.

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Τα δώρα καταγράφηκαν στα ετήσια έντυπα δήλωσης οικονομικών στοιχείων των συνεργατών, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα.

Οι Χαρπ, Μάρτιν και Χάρις λαμβάνουν ετήσιες αποδοχές ύψους 150.000 δολαρίων, ενώ ο Νάουτα αμείβεται με 175.000 δολάρια ετησίως, σύμφωνα με την έκθεση του Λευκού Οίκου προς το Κογκρέσο σχετικά με τις μισθολογικές αποδοχές.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Associated Press ότι ο Τραμπ «έχει τη μακρά συνήθεια να προσφέρει χριστουγεννιάτικα δώρα σε άτομα του στενού του κύκλου —συμπεριλαμβανομένων, κατά καιρούς, υπαλλήλων και συνεργατών, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα».

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε αν ο πρόεδρος προσέφερε παρόμοια δώρα και σε άλλα μέλη του προσωπικού, αλλά πρόσθεσε ότι τα χρηματικά δώρα δεν συνδέονταν με τα «επίσημα κυβερνητικά καθήκοντα των εν λόγω προσώπων και, ως εκ τούτου, είναι απολύτως επιτρεπτά βάσει των σχετικών νομικών και δεοντολογικών κανόνων».

Οι πληροφορίες σχετικά με τα δώρα δημοσιοποιήθηκαν αρχικά την Τρίτη από την εφημερίδα The Washington Post.

Η Χαρπ βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του Trump και είναι γνωστή για το γεγονός ότι μεταφέρει μαζί της έναν φορητό εκτυπωτή, ώστε να μπορεί να εκτυπώνει θετικά δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον πρόεδρο, ο οποίος προτιμά να διαβάζει σημαντικές πληροφορίες σε χαρτί παρά σε οθόνη.

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Η Μάρτριν εργάζεται για τον Trump από την εποχή της θητείας του στον Λευκό Οίκο. Ξεκίνησε ως βοηθός Τύπου στον Λευκό Οίκο και ακολούθησε τον πρόεδρο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, για να βοηθήσει στη διαχείριση των δραστηριοτήτων του στα μέσα ενημέρωσης μετά την ήττα του στις εκλογές του 2020 από τον Τζο Μπάιντεν.

Επέστρεψε στον Λευκό Οίκο μαζί με τον Τραμπ μετά τη νίκη του το 2024. Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ διόρισε τη Χάρις μέλος της Επιτροπής Καλών Τεχνών των ΗΠΑ (US Commission of Fine Arts), η οποία επιβλέπει το έργο ανακαίνισης της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου που προωθεί ο πρόεδρος.

Ο Νάουτα, ο οποίος υπηρετούσε παλαιότερα ως προσωπικός βοηθός του Τραμπ, και ο Κάρλος ντε Ολιβέιρα , διαχειριστής της ιδιοκτησίας Μαρ α Λάργκο κατηγορήθηκαν το 2023 για συνωμοσία με τον Τραμπ με σκοπό την παρεμπόδιση έρευνας του FBI σχετικά με διαβαθμισμένα έγγραφα, τα οποία ο Ρεπουμπλικάνος είχε πάρει μαζί του όταν αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο μετά την πρώτη του θητεία.

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Οι κατηγορίες αποσύρθηκαν το 2024.