Πληροφορίες αναφέρουν ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης, η οποία αγνοούνταν μετά τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.



Η ανήλικη βρισκόταν στον χώρο μαζί με τις φίλες της για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν η φωτιά κατέστρεψε το κατάστημα, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, στην πλειονότητά τυς νεαρούς εφήβους.



Συγγενικό της πρόσωπο ανήρτησε στα social media την παρακάτω φωτογραφία.

Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) είχε διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και ζούσε μόνιμα στην Ελβετία.



Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο αδελφός της ανέφερε ότι η οικογένεια δεν είχε καμία πληροφορία για την τύχη της, ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί τους. Όπως είχε σημειώσει, η Αλίκη βρισκόταν στο σημείο μαζί με τρεις φίλες της, οι οποίες επίσης αγνοούνται.

