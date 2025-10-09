Εκατομμύρια Κινέζοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τεράστιες ουρές στους δρόμους πριν από λίγες ημέρες -τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου- καθώς επέστρεφαν στα σπίτια τους μετά το τέλος των οκταήμερων διακοπών για την Εθνική Ημέρα και τη Γιορτή της Σελήνης.

In China, traffic caused by people returning home after the holiday was captured.



pic.twitter.com/VmwQmKDS3S October 9, 2025

Ο μεγαλύτερος σταθμός διοδίων της χώρας, στην επαρχία Ανχούι, «πλημμύρισε» από οχήματα, με τα πλάνα να γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν τον σταθμό διοδίων Γουζουάνγκ, ο οποίος διαθέτει 36 λωρίδες, να… λάμπει μέσα στη νύχτα από τα κόκκινα πίσω φώτα αμέτρητων αυτοκινήτων, που περίμεναν να περάσουν. Σύμφωνα με τις Αρχές, μόνο την τελευταία ημέρα των διακοπών, περισσότερα από 120.000 οχήματα πέρασαν από το σημείο.

This is the traffic in China as millions return to the cities after a week long holiday. pic.twitter.com/sOnh9YxomR — Catch Up (@CatchUpFeed) October 9, 2025

Πλάνα από drone κατέγραψαν δεκάδες αυτοκίνητα να κινούνται σε πολλαπλές λωρίδες για να φτάσουν στις μπάρες των διοδίων, σχηματίζοντας τελικά ουρά τεσσάρων λωρίδων.