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Στα σκαλιά που οδηγούν στο όρος Τάι, μια από τις πιο γνωστές κορυφές της Κίνας, οι πεζοπόροι μπορούν πλέον να κλείσουν και να πληρώσουν για «συντρόφους ανάβασης» που τους συνοδεύουν στο βουνό, μεταφέρουν τις αποσκευές τους και βγάζουν φωτογραφίες για μερικές εκατοντάδες γιουάν.

Η ολοένα και πιο δημοφιλής αυτή υπηρεσία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης που αναπτύσσεται στην Κίνα και ονομάζεται «οικονομία της συντροφικότητας». Σε αυτή περιλαμβάνονται πληρωμένοι συνοδοί για τρέξιμο, τουριστικές βόλτες, ακόμη και για γεύματα σε εστιατόρια hotpot, ένα είδος φαγητού που παραδοσιακά μοιράζεται κανείς με φίλους.

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Οι πάροχοι των υπηρεσιών, συχνά φοιτητές ή νέοι εργαζόμενοι σε gig δουλειές, διαφημίζονται στα social media υποσχόμενοι «συναισθηματική αξία», συζήτηση και πρακτική βοήθεια, μετατρέποντας εμπειρίες που παλαιότερα ζούσε κανείς με φίλους σε υπηρεσίες που πλέον μπορεί να κλείσει και να πληρώσει.

Παρότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το μέγεθος της «οικονομίας της συντροφικότητας», εκτιμήσεις που επικαλούνται κρατικά μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν την αξία της στα περίπου 50 δισεκατομμύρια γιουάν (7,4 δισ. δολάρια) για το 2025.

From hiking to hotpot, lonely consumers in China fuel a $7.4 billion companionship economy https://t.co/kGV9DD4tu2 https://t.co/kGV9DD4tu2 — Reuters (@Reuters) June 2, 2026

Τι συμβαίνει με την ανεργία στην Κίνα και το νέο αστικό τρόπο ζωής

Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει ευρύτερες αλλαγές στον αστικό τρόπο ζωής και στην οικονομία υπηρεσιών της Κίνας. Ερευνητές και κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν επισημάνει την αυξανόμενη ζήτηση για «συναισθηματική κατανάλωση», καθώς οι νέοι ζουν και εργάζονται πιο μακριά από τις οικογενειακές τους ρίζες, εργάζονται περισσότερες ώρες και δυσκολεύονται να διατηρήσουν παραδοσιακές κοινωνικές σχέσεις.

Η παρατεταμένη ανεργία των νέων στην Κίνα έχει συμπέσει -και εν μέρει συμβάλει- σε μια αυξανόμενη εξάρτηση από ευέλικτες και gig μορφές εργασίας, καθώς απόφοιτοι και άτομα που αναζητούν δουλειά στρέφονται σε διανομές, πλατφόρμες μετακίνησης και άλλες διαδικτυακές εργασίες, λόγω έλλειψης σταθερών θέσεων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η Κίνα διαθέτει πάνω από 200 εκατομμύρια λεγόμενους ευέλικτους εργαζόμενους.

Μετά την αποχώρησή του από τον στρατό το 2022, ο Τσεν Γουενσίν ίδρυσε μια εταιρεία συνοδών πεζοπορίας, με έδρα την επαρχία Σαντόνγκ στην ανατολική Κίνα, σύμφωνα με το Reuters.

«Ήμουν πάντα πεζοπόρος και έχω μεγάλη εμπειρία στην πεζοπορία», δήλωσε ο Τσεν. «Παρατήρησα ότι υπήρχε αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες συνοδείας στην πεζοπορία και αποφάσισα να δοκιμάσω τις δυνατότητές μου σε αυτόν τον τομέα». Η ομάδα του έχει επεκταθεί από λιγότερους από 10 εργαζόμενους σε περίπου 370 σήμερα. Όπως ανέφερε, η εταιρεία χρεώνει 800 γιουάν (116 δολάρια) για ημερήσιες αναβάσεις στο όρος Τάι, το υψηλότερο σημείο της Σαντόνγκ.

Με πληροφορίες από Reuters