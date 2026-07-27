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Η φωτιά επεκτάθηκε στην κοινότητα Αγίας Άννας προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και οδηγώντας σε εντολή εκκένωσης της περιοχής.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε γειτονικές κοινότητες με τη συνδρομή της Πολιτικής Άμυνας και των τοπικών υπηρεσιών.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την έναρξη του περιστατικού.

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (27/7) για φωτιά που ξέσπασε στην Κύπρο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, με το τμήμα Δασών να επιχειρεί την κατάσβεσή της με τέσσερα πτητικά μέσα, καθώς και επίγειες δυνάμεις.

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Κάηκαν σπίτια, λέει ο Κοινοτάρχης της Αγίας Άννας

Η φωτιά που ξέσπασε στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού, στην επαρχία Λάρνακας, γύρω στις 16:00 τη Δευτέρα μαινόμενη ανεξέλεγκτα μπήκε στην κοινότητα Αγίας Άννας έχοντας κάψει ήδη σπίτια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της κοινότητας Αναστάσης Γεωργίου προσθέτοντας ότι μισή ώρα νωρίτερα δόθηκαν οδηγίες για εκκένωση της Αγίας Άννας.

Ο κ. Γεωργίου είπε επίσης ότι οι υπηρεσίες της κοινότητας σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες μετέφεραν σε άλλη κοινότητα ηλικιωμένους, οι οποίοι αδυνατούσαν να εκκενώσουν τις κατοικίες τους.

Επίσης ο κοινοτάρχης είπε ότι στη μάχη για έλεγχο και κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν και οι κοινοτικές υπηρεσίες και κάτοικοι με όποια μέσα διαθέτουν, όπως γεωργικά μηχανήματα.

Ετοιμάζεται εκκένωση της κοινότητας Ψευδά

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του INK, οι κάτοικοι της κοινότητας Ψευδά θα κληθούν να μεταφερθούν προς Μωσφιλοτή και Πυργά.

Είχε προηγηθεί εντολή εκκένωσης της Αγίας Άννας.

Οπως αναφέρει το ink.com, η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε μετά από εκρήξεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο καταστροφής εκρηκτικών της Εθνικής Φρουράς. Στην επιχείρηση συμμετέχουν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 12:40.

Πηγή εικόνας: ink.com

Όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, αρχικά ανταποκρίθηκαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η πυρκαγιά επεκτάθηκε και εκτός του πεδίου βολής. Για την ενίσχυση της επιχείρησης κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Τμήματος Δασών, ενώ πραγματοποιούνται ρίψεις νερού από τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η περιοχή της πυρκαγιάς εμπίπτει στην επιχειρησιακή ευθύνη του Τμήματος Δασών.

Στήθηκε Συντονιστικό Κέντρο – Σε συναγερμό η Πολιτική Άμυνα

Στην Αγία Άννα έχει στηθεί συντονιστικό κέντρο από το Τμήμα Δασών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την επιχείρηση κατάσβεσης.

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Σε συναγερμό έχει τεθεί και η Πολιτική Άμυνα, μέλη της οποίας προχωρούν στην προληπτική εκκένωση της κοινότητας Αγίας Άννας. Οι περίπου 350 κάτοικοι μεταφέρονται με ασφάλεια στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Μοσφιλωτής, ενώ στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί προληπτικά και ασθενοφόρα για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 12:40 το μεσημέρι εντός του Πεδίου Βολής Καλού Χωριού Λάρνακας, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν ελικόπτερα και αεροσκάφη που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης γεωργικοί ελκυστήρες και προωθητές γαιών, με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς.

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Σε δηλώσεις του στο INK, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας Σοφιανός Φιλιππίδης ανέφερε ότι η πυρκαγιά στο πεδίο βολής εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας μονάδων της Εθνικής Φρουράς. Παρόλα αυτά δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που θέλουν τη φωτιά να προκλήθηκε από εκρήξεις, επισημαίνοντας ότι τα ακριβή αίτια του περιστατικού θα διερευνηθούν αρμοδίως.

Πηγή εικόνας: ink.com

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