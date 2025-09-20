Απροσδόκητο χάος σημειώθηκε από το βράδυ της Παρασκευής σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μετά από κυβερνοεπίθεση που έπληξε την Collins Aerospace, εταιρεία που παρέχει κρίσιμες υπηρεσίες για check-in και επιβίβαση σε διεθνείς αερομεταφορείς. Ανάμεσα στα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν ήταν το Χίθροου του Λονδίνου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων και ουρές πολλών ωρών στις αίθουσες αναχωρήσεων.

Σύμφωνα με τις αρχές, η δυσλειτουργία αφορά τον ηλεκτρονικό έλεγχο και τη διαχείριση αποσκευών. Εικόνες από το Χίθροου δείχνουν ταξιδιώτες εγκλωβισμένους σε τεράστιες ουρές, υπαλλήλους να εκδίδουν χειρόγραφα κάρτες επιβίβασης και στοίβες αποσκευών που δεν μπορούσαν να καταγραφούν από το σύστημα. Η Collins Aerospace, που ανήκει στον αμερικανικό όμιλο RTX (πρώην Raytheon Technologies), διευκρίνισε ότι πρόκειται για τεχνικό ζήτημα και όχι για ευρύτερη υποδομή αεροδρομίων.

Advertisement

Advertisement

BREAKING: Heathrow says it's experiencing technical issues with check-in and boarding.



The airport is advising passengers to check their flight status. Several European airports are reporting similar technical problems.https://t.co/G8gDzyqv3Q



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/UpBbVE7WHi — Sky News (@SkyNews) September 20, 2025

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να ακυρωθούν, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις και ουρές. Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ενημέρωσε ότι οι χρόνοι αναμονής στο check-in έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ το Χίθροου προειδοποίησε για καθυστερήσεις λόγω τεχνικού προβλήματος σε τρίτο προμηθευτή. Οι επιβάτες καλούνται να επιβεβαιώσουν το ταξίδι τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν αναχωρήσουν για τα αεροδρόμια.

Υποψίες για ρωσική παρέμβαση

Αν και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τους δράστες, αναφορές από τη Daily Mail στρέφουν τις υποψίες προς τη Ρωσία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με σειρά κυβερνοεπιθέσεων κατά δυτικών οργανισμών. Προηγούμενες επιθέσεις της ομάδας DragonForce και του ransomware BianLian είχαν πλήξει μεγάλες αλυσίδες και την Collins Aerospace ήδη από το 2023.

Η χρονική στιγμή της επίθεσης προκαλεί επιπλέον ανησυχία, καθώς συνέπεσε με νέο επεισόδιο έντασης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Μόσχα: τρία ρωσικά μαχητικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, ενώ άλλα δύο παραβίασαν ζώνη ασφαλείας πολωνικής πλατφόρμας στη Βαλτική. Πρώην διοικητής της RAF τόνισε ότι η Συμμαχία πρέπει να θέσει «κόκκινη γραμμή», προειδοποιώντας ότι μελλοντικές παραβιάσεις ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών.

Did Putin also turn London Heathrow into a cross between Islamabad and Nairobi? pic.twitter.com/zm0Qjze6Jt — TheEndOfEverything (@EternalEnglish) September 20, 2025

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τα ρωσικά επεισόδια στην Εσθονία, προειδοποιώντας για ενδεχόμενο «μεγάλου προβλήματος» και ανησυχώντας για κλιμάκωση της έντασης, ενώ την ίδια ημέρα η Ρωσία πραγματοποίησε νυχτερινά πλήγματα σε εννέα ουκρανικές περιοχές, με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Η συνύπαρξη κυβερνοεπιθέσεων, στρατιωτικών κινήσεων και βομβαρδισμών δημιουργεί την εικόνα ότι η Μόσχα επιχειρεί να ασκήσει πίεση στη Δύση ταυτόχρονα σε διαφορετικά μέτωπα.

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης επιβεβαίωσε ότι δεν επηρεάστηκε από την επίθεση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν την πλήρη έκταση του περιστατικού και τα πιθανά κίνητρα πίσω από αυτή.