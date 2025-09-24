Ένα άτομο 40 ετών συνελήφθη ως ύποπτος για την κυβερνοεπίθεση η οποία προκάλεσε αναστάτωση σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια την περασμένη Παρασκευή (19/9)

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας συνελήφθη στο Δυτικό Σάσεξ «στο πλαίσιο έρευνας για ένα κυβερνοπεριστατικό που επηρέασε την Collins Aerospace».

Εκατοντάδες καθυστερήσεις πτήσεων σημειώθηκαν μετά από βλάβη στο λογισμικό αποσκευών και check-in της Collins Aerospace που χρησιμοποιούν αρκετές αεροπορικές εταιρείες, με ορισμένους επιβάτες να επιβιβάζονται χρησιμοποιώντας στυλό και χαρτί.

«Παρόλο που αυτή η σύλληψη αποτελεί ένα θετικό βήμα, η έρευνα για το περιστατικό αυτό βρίσκεται στα αρχικά της στάδια και συνεχίζεται», δήλωσε ο Πολ Φόστερ, επικεφαλής της εθνικής μονάδας καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος της NCA.

Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης ως ύποπτος για αδικήματα του νόμου περί κακής χρήσης υπολογιστών και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Στο Χίθροου, έχει αναπτυχθεί επιπλέον προσωπικό στους τερματικούς σταθμούς για να βοηθήσει τους επιβάτες και τους χειριστές check-in, αλλά οι πτήσεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

Τη Δευτέρα, η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ δήλωσε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε ransomware.

Τα ransomware χρησιμοποιούνται συχνά για να διαταράξουν σοβαρά τα συστήματακαι απαιτούνται λύτρα σε κρυπτονομίσματα για την αποκατάσταση της ζημιάς.

