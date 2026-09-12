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Οι σχετικές πηγές επιβεβαίωσαν το γεγονός χωρίς να παρέχουν λεπτομέρειες για το όνομα, το φύλο ή την ημερομηνία γέννησης.

Η τραγουδίστρια είχε εκφράσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια την έντονη επιθυμία της να γίνει μητέρα και να δώσει προτεραιότητα στην προσωπική της ζωή.

Μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης περιοδείας της, η καλλιτέχνιδα είχε περιορίσει αισθητά τις δημόσιες εμφανίσεις της για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

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Η Lady Gaga και ο αρραβωνιαστικός της, ο Μάικλ Πολάνσκι, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή, την οποία επικαλούνται οι ιστότοποι Page Six και People, επιβεβαίωσε την είδηση χωρίς να κάνει γνωστή καμιά λεπτομέρεια σχετικά με το όνομα, το φύλο ή την ημερομηνία γέννησης.

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Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r pic.twitter.com/NE1Vr5EZwx — Page Six (@PageSix) September 12, 2026

Τους τελευταίους μήνες, η ίδια είχε μειώσει αισθητά τις δημόσιες παρουσίες της, γεγονός που είχε προκαλέσει αρκετές συζητήσεις και εικασίες σχετικά με την προσωπική της ζωή, αλλά και τη σχέση της με τον Πολάνσκι.

Η πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της σημειώθηκε τον Αύγουστο στη Βόρεια Καλιφόρνια, όπου σταμάτησε για να φωτογραφηθεί με έναν θαυμαστή. Είχε προηγηθεί η παρουσία της, τον Μάιο, σε εκδήλωση στο The Grove του Λος Άντζελες.

Η απομάκρυνση από τα φώτα μετά το Mayhem Ball

Η Lady Gaga ολοκλήρωσε τον Απρίλιο την περιοδεία της «The Mayhem Ball», ύστερα από σχεδόν εννέα μήνες και συνολικά 86 συναυλίες σε διάφορες χώρες.

Άτομο από το περιβάλλον της είχε εξηγήσει πως η τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, ήθελε μετά το τέλος της περιοδείας να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην προσωπική και ιδιωτική της ζωή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η σχέση της με τον Πολάνσκι αποτελεί για εκείνη ένα σταθερό και υποστηρικτικό πλαίσιο, επισημαίνοντας πως ανάμεσά τους «όλα είναι καλά».

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Μία σχέση ζωής

Η 40χρονη ποπ σταρ, το αληθινό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Τζερμανότα, αρραβωνιάστηκε το 2024 με τον επιχειρηματία Μάικλ Πολάνσκι, σύντροφό της από το 2020. Τα τελευταία χρόνια είχε μιλησει για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά.

Congratulations are in order for Lady Gaga! The singer appeared to confirm her engagement to longtime boyfriend Michael Polansky while introducing him as her “fiancé” to French Prime Minister Gabriel Attal at the 2024 Paris Olympics. pic.twitter.com/BRPqd085yE — Access Hollywood (@accesshollywood) July 29, 2024

Σε συνέντευξή της στους «New York Times» τον Μάρτιο του 2025, η Lady Gaga είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά, αποκαλύπτοντας πως παλαιότερα η ιδέα της μητρότητας την είχε φοβίσει.

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Όπως είχε εξηγήσει, βασική της επιθυμία είναι τα παιδιά της να έχουν την ελευθερία να διαμορφώσουν τη δική τους ταυτότητα και να αποφασίσουν μόνα τους ποιον δρόμο θέλουν να ακολουθήσουν, χωρίς να αισθάνονται ότι πρέπει να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες προσδοκίες.

Η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί επίσης στις σκέψεις που έκανε γύρω από την ισορροπία ανάμεσα στη μητρότητα και την καριέρα της, η οποία εδώ και χρόνια απαιτεί διαρκή παρουσία στη δημοσιότητα και στο επίκεντρο της προσοχής.

Παρά την αφοσίωσή της στη μουσική και την καλλιτεχνική της πορεία, η Gaga είχε αρχίσει να αναρωτιέται πώς θα μπορούσε να συνεχίσει να δημιουργεί με το ίδιο πάθος, αφήνοντας παράλληλα περισσότερο χώρο στη ζωή της για την οικογένεια και άλλες προσωπικές προτεραιότητες.

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«Ο επόμενος πρωταγωνιστικός μου ρόλος»

Τον Οκτώβριο του 2025, λίγους μήνες μετά τη συνέντευξή της, η Lady Gaga έδωσε την εντύπωση πως η επιθυμία της να γίνει μητέρα είχε γίνει ακόμη πιο έντονη.

Μιλώντας στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ, ανέφερε πως εξακολουθούσε να έχει αρκετούς στόχους που ήθελε να πραγματοποιήσει τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στην καριέρα της.

Όταν όμως κλήθηκε να αποκαλύψει ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρό της, δεν άφησε περιθώρια για αμφιβολίες: η μητρότητα ήταν αυτό που επιθυμούσε περισσότερο.

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Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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