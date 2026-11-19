Από την Κριστίν Λαγκάρντ μέχρι τον ολυμπιονίκη τζουντόκα: Η πιο απρόβλεπτη κούρσα για την προεδρία της Γαλλίας

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η προεκλογική κινητικότητα για τη γαλλική προεδρία του 2027 παρουσιάζει πρωτοφανή πολυφωνία, καθώς η αδυναμία των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων ενισχύει την εμφάνιση υποψηφιοτήτων από ποικίλους κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους.

Στη λίστα των εν δυνάμει διεκδικητών περιλαμβάνονται διακεκριμένα πρόσωπα όπως ο Τεντί Ρινέρ, ο Μπρουνό Λε Μερ, ο Φρανσουά Ολάντ και η Κριστίν Λαγκάρντ, ενώ ο συνολικός αριθμός των ενδιαφερομένων ενδέχεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Οι επίδοξοι υποψήφιοι καλούνται να συγκεντρώσουν 500 υπογραφές αιρετών για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο τελικό ψηφοδέλτιο, μια διαδικασία που αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για πολλούς από τους εμπλεκόμενους.

Παρά την έντονη φημολογία γύρω από πολλά ονόματα, αρκετά στελέχη δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα την υποψηφιότητά τους, ενώ ορισμένες προσωπικότητες, όπως ο Πιερ Μοσκοβισί, παρεμβαίνουν στον δημόσιο διάλογο χωρίς να επιδιώκουν την κατάληψη του προεδρικού αξιώματος.

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Η μάχη για τη γαλλική προεδρία του 2027 αποκτά ολοένα και περισσότερους, απρόσμενους πρωταγωνιστές, καθώς η αδυναμία των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων να διαμορφώσουν μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση δημιουργεί χώρο για υποψηφιότητες από διαφορετικούς πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους.

Από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, και τον πρώην Ευρωπαίο επίτροπο Τιερί Μπρετόν μέχρι τον πέντε φορές χρυσό Ολυμπιονίκη του τζούντο Τεντί Ρινέρ, αλλά και πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς, η προεκλογική κινητικότητα στη Γαλλία αποκτά ασυνήθιστες διαστάσεις.

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Στη συζήτηση βρίσκεται και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος, αν και δεν προτίθεται να διεκδικήσει την προεδρία, παρεμβαίνει στον διάλογο για το μέλλον της χώρας.

Οι υποψήφιοι και οι εν δυνάμει διεκδικητές είναι ήδη πολλοί, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μια εκλογική αναμέτρηση που ενδέχεται να ξεπεράσει σε αριθμό υποψηφίων ακόμη και εκείνη του 2002, όταν είχαν συμμετάσχει 16 πρόσωπα. Υπενθυμίζεται ότι το 2012 οι υποψήφιοι ήταν 10, το 2017 ήταν 11 και το 2022 έφτασαν τους 12.

Για να συμπεριληφθεί κάποιος οριστικά στο ψηφοδέλτιο, θα πρέπει να συγκεντρώσει 500 υπογραφές αιρετών, προϋπόθεση που εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για αρκετούς από τους επίδοξους διεκδικητές.

Τιερί Μπρετόν: Το όνομα που προωθεί ο Φρανσουά Μπαϊρού

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

Από την Κριστίν Λαγκάρντ μέχρι τον ολυμπιονίκη τζουντόκα: Η πιο απρόβλεπτη κούρσα για την προεδρία της Γαλλίας

Ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος Τιερί Μπρετόν, 71 ετών, συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την προεδρία της Γαλλίας. Το όνομά του έχει υποστηρίξει δημόσια ο πρώην πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος θεωρεί ότι διαθέτει την πολιτική εμπειρία και το διεθνές προφίλ για να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην επόμενη ημέρα της χώρας.

Ο Μπρετόν εμφανίστηκε κολακευμένος από τη στήριξη, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει τις προθέσεις του. Έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πολιτικής εμπλοκής, αποφεύγοντας μέχρι στιγμής να επιβεβαιώσει ότι θα είναι υποψήφιος.

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Μπρουνό Λε Μερ: Δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

Από την Κριστίν Λαγκάρντ μέχρι τον ολυμπιονίκη τζουντόκα: Η πιο απρόβλεπτη κούρσα για την προεδρία της Γαλλίας

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λε Μερ, 57 ετών, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει απόφαση για το αν θα διεκδικήσει την προεδρία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν αποκλείει καμία επιλογή.

Έχοντας παραμείνει στο υπουργείο Οικονομικών για επτά χρόνια, επιχειρεί να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο με ένα δικό του πρόγραμμα για τη Γαλλία. Οι βασικοί άξονές του αφορούν την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας, την οικονομική ευημερία και μια πιο στενή ευρωπαϊκή συνεργασία.

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Το καλοκαίρι παρουσίασε τις προτάσεις του σε ένα εκτενές πολιτικό κείμενο με τίτλο «Για μια άλλη Γαλλία», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Φρανσουά Ολάντ: Επιστροφή με βλέμμα στα Ηλύσια Πεδία

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Από την Κριστίν Λαγκάρντ μέχρι τον ολυμπιονίκη τζουντόκα: Η πιο απρόβλεπτη κούρσα για την προεδρία της Γαλλίας

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, 71 ετών, έχει επιστρέψει δυναμικά στην πολιτική μετά την εκλογή του ως βουλευτή της Σοσιαλιστικής παράταξης στην περιφέρεια της Κορέζ.

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Το όνομά του επανέρχεται σταθερά στη συζήτηση για την προεδρία του 2027, παρότι δεν έχει ανακοινώσει επίσημα υποψηφιότητα. Δεν έχει επίσης αποδεχθεί να συμμετάσχει στην εσωκομματική διαδικασία ανάδειξης υποψηφίου των Σοσιαλιστών.

Ο Ολάντ προκρίνει τη δημιουργία μιας ευρύτερης συμμαχίας της μεταρρυθμιστικής Αριστεράς, με τη συμμετοχή του Σοσιαλιστικού Κόμματος και άλλων προοδευτικών δυνάμεων, αποκλείοντας ωστόσο τη συνεργασία με την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Κριστίν Λαγκάρντ: Η επικεφαλής της ΕΚΤ που εμφανίζεται για πρώτη φορά στα σενάρια

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

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Από την Κριστίν Λαγκάρντ μέχρι τον ολυμπιονίκη τζουντόκα: Η πιο απρόβλεπτη κούρσα για την προεδρία της Γαλλίας

Η Κριστίν Λαγκάρντ, 70 ετών, είναι ένα από τα ονόματα που προκαλούν τη μεγαλύτερη έκπληξη στη συζήτηση για τις γαλλικές εκλογές. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση της τον Φεβρουάριο του 2027, γεγονός που έχει πυροδοτήσει σενάρια για την επόμενη πολιτική της κίνηση.

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Η ίδια έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να ανακτήσει την ελευθερία των παρεμβάσεών της, χωρίς όμως να εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο μιας προεδρικής υποψηφιότητας. Σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα La Croix είχε χαρακτηρίσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο μη καλή ιδέα.

Ωστόσο, η παρουσία της σε δημοσκόπηση της Cluster17 για το Politico, τον Νοέμβριο, με ποσοστό έως 14% σε συγκεκριμένο σενάριο πρώτου γύρου, επανέφερε το όνομά της στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης.

Τεντί Ρινέρ: Από τα τατάμι στη διεκδίκηση της γαλλικής προεδρίας

Υποψηφιότητα που έχει ανακοινωθεί

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Από την Κριστίν Λαγκάρντ μέχρι τον ολυμπιονίκη τζουντόκα: Η πιο απρόβλεπτη κούρσα για την προεδρία της Γαλλίας

Μία από τις πιο ασυνήθιστες ανακοινώσεις της προεκλογικής περιόδου ήρθε από τον πέντε φορές χρυσό Ολυμπιονίκη του τζούντο Τεντί Ρινέρ, 37 ετών, ο οποίος ανακοίνωσε στις 9 Νοεμβρίου 2026 ότι θα διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας.

Ο κορυφαίος αθλητής εξήγησε ότι η απόφασή του ωρίμασε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Όπως ανέφερε, τον προβλημάτισε η αντίθεση ανάμεσα στην εθνική ενότητα που παρατήρησε κατά τη διάρκεια των Αγώνων και στην πολιτική και κοινωνική πόλωση που ακολούθησε.

Ο Ρινέρ δηλώνει ότι δεν τοποθετείται ούτε στη Δεξιά ούτε στην Αριστερά. Στις πρώτες δημόσιες παρεμβάσεις του έχει αναφερθεί στο δημόσιο χρέος, την αγοραστική δύναμη των πολιτών, την αποκατάσταση της κρατικής αυθεντίας και τις διακρίσεις.

Έχει επίσης τοποθετηθεί υπέρ της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, διατηρώντας ως βάση το διανεμητικό μοντέλο, χωρίς να αποκλείει την ενίσχυσή του με στοιχεία κεφαλαιοποίησης. Παράλληλα, δεν εγκαταλείπει τον αθλητικό του στόχο για συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Ντομινίκ ντε Βιλπέν: Ετοιμάζει την επιστροφή του στην πρώτη γραμμή

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Από την Κριστίν Λαγκάρντ μέχρι τον ολυμπιονίκη τζουντόκα: Η πιο απρόβλεπτη κούρσα για την προεδρία της Γαλλίας

Ο πρώην πρωθυπουργός Ντομινίκ ντε Βιλπέν, 72 ετών, έχει προχωρήσει στην ίδρυση του πολιτικού κινήματος «Η Ανθρωπιστική Γαλλία» (La France Humaniste), επιχειρώντας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια νέα προεδρική υποψηφιότητα.

Στα τέλη Αυγούστου δήλωσε δημόσια ότι θέλει να είναι υποψήφιος και ότι εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, αφήνοντας για αργότερα την επίσημη ανακοίνωση της απόφασής του.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ζακ Σιράκ έχει συνδέσει το πολιτικό του προφίλ με την ανεξάρτητη γαλλική διπλωματική στάση, ιδιαίτερα με την αντίθεσή του στην αμερικανική επέμβαση στο Ιράκ το 2003. Σήμερα επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και τη θέση της Γαλλίας στη διεθνή σκηνή, ενώ έχει πραγματοποιήσει σειρά δημόσιων παρεμβάσεων ενόψει των εκλογών.

Πιερ Μοσκοβισί: Παρεμβαίνει στη συζήτηση, αλλά δεν θέλει να προστεθεί στους υποψηφίους

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Από την Κριστίν Λαγκάρντ μέχρι τον ολυμπιονίκη τζουντόκα: Η πιο απρόβλεπτη κούρσα για την προεδρία της Γαλλίας

Το όνομα του πρώην υπουργού Οικονομικών και πρώην Ευρωπαίου επιτρόπου Πιερ Μοσκοβισί, 68 ετών, συγκαταλέγεται επίσης σε εκείνα που επανέρχονται στη δημόσια συζήτηση γύρω από την επόμενη προεδρική αναμέτρηση.

Ο πρώην πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Οικονομικών επί προεδρίας Φρανσουά Ολάντ, δεν προτίθεται ωστόσο να διεκδικήσει το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Σε παρέμβασή του στο Public Sénat, στις 17 Νοεμβρίου, ξεκαθάρισε ότι θέλει να συμβάλει στον δημόσιο διάλογο, χωρίς να προσθέσει ακόμη μία υποψηφιότητα στον ήδη μεγάλο αριθμό διεκδικητών. Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη αναθεώρησης της λειτουργίας των γαλλικών θεσμών και μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η περίπτωση του Μοσκοβισί έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή προσθέτει ένα ακόμη αναγνωρίσιμο πολιτικό όνομα στη συζήτηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει πρόθεση συμμετοχής στην εκλογική αναμέτρηση.

Συγκεντρωτική λίστα: Όλα τα πρόσωπα που συνδέονται με την προεδρική αναμέτρηση του 2027

Με βάση τις καταγραφές έως τις 19 Νοεμβρίου 2026, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 30 υποψηφιότητες ή εν δυνάμει υποψηφιότητες. Η παρακάτω ταξινόμηση διαχωρίζει τις πολιτικές οικογένειες και δεν σημαίνει ότι όλοι έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τη συμμετοχή τους.

1. Αριστερά – Ριζοσπαστική Αριστερά – Οικολόγοι

Ζαν-Λικ Μελανσόν (La France Insoumise)

Ραφαέλ Γκλικσμάν (Place Publique)

Φαμπιέν Ρουσέλ (Κομμουνιστικό Κόμμα)

Μαριν Τοντελιέ (Οικολόγοι)

Φρανσουά Ρουφέν (Debout!)

Ντελφίν Μπατό (Génération Écologie)

Καρίμ Μπουαμράν (Σοσιαλιστικό Κόμμα)

Ναταλί Αρτό (Lutte Ouvrière)

Ανασέ Καζίμπ (Révolution Permanente)

Σελμά Λαμπίμπ (NPA-Révolutionnaires)

2. Σοσιαλιστές – Κεντροαριστερά

Φρανσουά Ολάντ (Σοσιαλιστικό Κόμμα)

Μπερνάρ Καζνέβ (La Convention)

3. Κέντρο – Φιλελεύθερος χώρος – Προεδρική πλειοψηφία

Εντουάρ Φιλίπ (Horizons)

Γκαμπριέλ Ατάλ (Renaissance)

Ολιβιέ Μπεχτ (Agir)

Ελιζαμπέτ Μπορν (Renaissance, πιθανή υποψηφιότητα)

Τιερί Μπρετόν (πιθανή υποψηφιότητα)

Μπρουνό Λε Μερ (πιθανή υποψηφιότητα)

4. Δεξιά – Κεντροδεξιά – Γκολικοί

Μπρουνό Ρεταγιό (Les Républicains)

Νταβίντ Λισνάρ (Nouvelle Énergie)

Ξαβιέ Μπερτράν (Nous France)

Ζιλ Πλατρέ (Les Républicains)

5. Εθνική Δεξιά – Κυριαρχιστές – Ακροδεξιά

Μαρίν Λεπέν (Rassemblement National)

Ερίκ Ζεμούρ (Reconquête!)

Νικολά Ντιπόν-Ενιάν (Debout la France)

Φλοριάν Φιλιπό (Les Patriotes)

Φρανσουά Ασελινό (Union Populaire Républicaine)

6. Ανεξάρτητοι – Προσωπικότητες εκτός παραδοσιακού κομματικού συστήματος

Τεντί Ρινέρ (Ολυμπιονίκης του τζούντο)

Ζαν Λασάλ (Résistons!)

Νατάσα Πολόνι (δημοσιογράφος)

Χουάν Μπράνκο (δικηγόρος, Les Ruches)

Φρανσίς Λαλάν (τραγουδιστής)

Κλάρα Έγκερ (ακαδημαϊκός)

Αντουάν Μικολάτσακ (Equinoxe)

Μιρά Μάρκοβιτς (Parti animaliste)

Μανολό Μλεκουζ (Trajectoire)

Ζαν-Φρανσουά Λεζάντρ (À nous maintenant)

Σιλβέν Ντιρίφ (ανεξάρτητος)

Μπενουά Ματιέ (ανεξάρτητος, εκπαιδευτικός)

7. Πρόσωπα που εξετάζονται ως πιθανοί διεκδικητές

Κριστίν Λαγκάρντ (πρώην υπουργός, επικεφαλής της ΕΚΤ)

Ντομινίκ ντε Βιλπέν (πρώην πρωθυπουργός)

Ματιέ Πιγκάς (επιχειρηματίας)

Μισέλ Μπαρνιέ (πρώην πρωθυπουργός και Ευρωπαίος επίτροπος)

Μισέλ-Εντουάρ Λεκλέρκ (επιχειρηματίας)

Σημαντική διευκρίνιση: Ο Πιερ Μοσκοβισί δεν περιλαμβάνεται στους υποψηφίους, καθώς έχει αποσαφηνίσει ότι δεν σκοπεύει να διεκδικήσει την προεδρία. Επίσης, η Κριστίν Λαγκάρντ, ο Τιερί Μπρετόν και ο Μπρουνό Λε Μερ δεν έχουν ανακοινώσει επίσημη υποψηφιότητα. Ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν έχει εκφράσει την επιθυμία να είναι υποψήφιος, αλλά δεν έχει οριστικοποιήσει την απόφασή του.

Η λίστα βασίζεται στις καταγραφές των Le Figaro, Le Monde, LCP και Hémicycle, οι οποίες δεν χρησιμοποιούν όλες τα ίδια κριτήρια για την καταμέτρηση των υποψηφίων. Η επίσημη λίστα θα οριστικοποιηθεί από το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας, μετά τη συγκέντρωση των 500 υπογραφών αιρετών.

(Με πληροφορίες από lefigaro.fr)