Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε σήμερα το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης».



«Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδόν σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτές τις προκλήσεις» και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών προχώρησε ένα βήμα παραπάνω εκτοξευοντας ευθείες απειλές σε βάρος των κρατών μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.



«Η Ρωσία δεν έχει και δεν είχε ποτέ τέτοιες προθέσεις (σ.σ. να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία). Αλλά οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό», πρόσθεσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.



Οι απειλές Λαβρόφ διατυπώνονται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Δανία, η Νορβηγία αλλά και η Γερμανία έχει σημάνει συναγερμός για τις πτήσεις drones πάνω από στρατιωτικές βάσεις.

🚨Here we go again! Unknown drones spotted over Danish military sites



Danish authorities reported that last night drones were seen over several of the country’s military facilities.

Among them was the main air base in Karup — home to Denmark's F-16 and F-35 fighter jets. https://t.co/pfbXIWktOV pic.twitter.com/hmIn3Gnuss

September 27, 2025





Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian drones εντοπίστηκαν την Παρασκευή το βράδυ να πετούν πάνω από δανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Karup, της μεγαλύτερης βάσης της χώρας, ενώ η γειτονική Νορβηγία διερευνούσε επίσης «πιθανές θεάσεις drones» νωρίς το Σάββατο κοντά στη μεγαλύτερη στρατιωτική της βάση, την Orland.



Σύμφωνα με πληροφορίες, που μετέδωσε το ουκρανικό δίκτυο NEXTA, το πρωί του Σαββάτου, αρκετά drones εντοπίστηκαν πάνω από την κύρια αεροπορική βάση της Νορβηγίας και βασική βάση του ΝΑΤΟ.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αεροπορική Βάση Οrland στη Νορβηγία είναι η έδρα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 της χώρας.