Φωτογραφία Αρχείου / Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνάντηση με τον Ινδό ομόλογό του Subrahmanyam Jaishankar στη Μόσχα / August 21, 2025. Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Καμία προγραμματισμένη συνάντηση δεν υπάρχει μεταξύ του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος επέρριψε ευθύνες στον Ουκρανό πρόεδρο για απόρριψη όλων των προτάσεων, σημειώνοντας ότι δεν έχει καθοριστεί καμία ατζέντα για την διμερή.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια συνάντηση κορυφής με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όταν η ημερήσια διάταξη για μια τέτοια συνάντηση είναι έτοιμη, αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι τώρα, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στο τηλεοπτικό δικτύο NBC.

Advertisement

Advertisement

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press with Kristen Welker» του NBC, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να επιδείξει ευελιξία σε μια σειρά από σημεία που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο ο Ζελένσκι είπε «όχι σε όλα αυτα», πρόσθεσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η Ουάσινγκτον θα ήθελε τα εμπόλεμα μέρη να αποδεχτούν «αρκετές αρχές» για μια μελλοντική διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένης της μη ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και των συζητήσεων για ανταλλαγές εδαφών.

«Πως μπορούμε να συναντηθούμε με έναν άνθρωπο που προσποιείται ότι είναι ηγέτης» διερωτήθηκε ο Λαβρόφ.

Χθες ο Λαβρόφ είχε δηλώσει ότι η συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας μπορεί να γίνει μόνο μετά από μια «λεπτομερή προετοιμασία» και «την επίλυση του ζητήματος της νομιμότητας» του Ζελένσκι.