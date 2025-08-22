Λιμός έχει επιβεβαιωθεί στην πόλη της Γάζας και τη γύρω περιοχή για πρώτη φορά ,ανακοίνωσε σε έκθεσή της η Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), οργανισμός που υπάγεται στον ΟΗΕ, με το Ισραήλ να καταγγέλλει πως η έκθεση είναι ψευδής και βασίζεται στην παραπληροφόρηση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

Οι ειδικοί του οργανισμού αυτού προειδοποίησαν ότι πάνω από 500.000 άνθρωποι -σχεδόν ένα τέταρτο των Παλαιστινίων στη Γάζα- αντιμετωπίζουν λιμό και ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί στους 641.000 ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, η IPC λέει πως 514.000 άνθρωποι αντιμετωπίζουν «πείνα, φτώχεια και θάνατο» με τις «καταστροφικές συνθήκες» να αναμένεται να επεκταθούν στη Ντέιρ αλ Μπάλα και τη Χαν Γιούνις. Ο γγ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, είπε ότι η κρίση αποτελεί «ανθρωπογενή καταστροφή» και ζητά ανθρωπιστική πρόσβαση άνευ περιορισμών στη Γάζα.

Σκληρή η απάντηση του Ισραήλ: Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την έκθεση της IPC ως ψευδή, λέγοντας πως βασίζεται στην παραπληροφόρηση της Χαμάς. Αναλυτικότερα, σε σχετικό δελτίο Τύπου, που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, αναφέρονται τα εξής:

«Ψευδής η έκθεση της IPC για να ταιριάξει στην εκστρατεία παραπληροφόρησης της Χαμάς.

Η IPC (Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας) μόλις δημοσίευσε μια “προσαρμοσμένη”, κατασκευασμένη έκθεση για να ταιριάξει στην εκστρατεία παραπληροφόρησης της Χαμάς. Είναι αδιανόητο ότι η IPC διαστρέβλωσε τους δικούς της κανόνες και αγνόησε τα δικά της κριτήρια μόνο και μόνο για να κατασκευάσει ψευδείς κατηγορίες εναντίον του Ισραήλ: η IPC άλλαξε το δικό της διεθνές πρότυπο, μειώνοντας το όριο του 30% σε 15% μόνο για αυτήν την έκθεση, και αγνοώντας εντελώς το δεύτερο κριτήριό της, για το ποσοστό θνησιμότητας, αποκλειστικά για να εξυπηρετήσει την εκστρατεία παραπληροφόρησης της Χαμάς. Ολόκληρο το έγγραφο της IPC βασίζεται σε ψεύδη της Χαμάς που ξεπλένονται μέσω οργανώσεων που έχουν συμφέροντα. Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα. Πάνω από 100.000 φορτηγά βοήθειας έχουν εισέλθει στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, και τις τελευταίες εβδομάδες μια μαζική εισροή βοήθειας έχει πλημμυρίσει τη Λωρίδα με βασικά τρόφιμα και έχει προκαλέσει απότομη πτώση και κατάρρευση των τιμών των τροφίμων. Οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης δεν ψεύδονται – η IPC ψεύδεται. Κάθε πρόβλεψη που έχει κάνει η IPC σχετικά με τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου έχει αποδειχθεί αβάσιμη και εντελώς ψευδής. Και αυτή η εκτίμηση θα πεταχτεί στον άθλιο κάδο αχρήστων των πολιτικών εγγράφων».

Η IPC αρνείται τις κατηγορίες του Ισραήλ

Η IPC από πλευράς της αρνείται τις κατηγορίες από πλευράς του Ισραήλ για τεχνικούς λόγους που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που ορίζεται ο υποσιτισμός σε παιδιά κάτω των πέντε ετών, λέγοντας πως το όριο του 30% χρησιμοποιείται όταν διεξάγεται εκτίμηση με βάση το βάρος και το ύψος, μα το κριτήριο αυτό δεν είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμο στη Γάζα, οπότε χρησιμοποιήθηκε διαφορετικό- η περιφέρεια των χεριών των παιδιών. Με βάση αυτό, κηρύσσεται λιμός όταν το 15% των παιδιών έχουν χέρια κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Η έρευνα διεξήχθη από περίπου 50 ειδικούς από 19 οργανώσεις σε διαφορετικούς τομείς. Δεδομένα για ανασφάλεια τροφίμων συγκεντρώθηκαν με έρευνες μέσω τηλεφώνου και ανάλυσης τάσεων στην κατανάλωση τροφίμων, την προαναφερθείσα περιφέρεια των χεριών, στοιχεία δημόσιας υγείας και άλλα στοιχεία «σε σχετικό πλαίσιο» για τη θνησιμότητα (η IPC λέει ότι αυτή είναι η διαδικασία όταν υπάρχει έλλειψη «αξιόπιστων δεδομένων» για τη θνησιμότητα), άλλα δεδομένα για «παράγοντες που συμβάλλουν», όπως η σύγκρουση, ο εκτοπισμός, οι τιμές κ.α. Η IPC είπε επίσης ότι ανέλυσε μόνο τρεις περιφέρειες της Γάζας (η Ράφα εξαιρέθηκε επειδή η περιοχή έχει πολύ λίγους κατοίκους πλέον και για τη βόρεια Γάζα δεν υπάρχει το μίνιμουμ δεδομένων), ενώ στην έκθεση το επίπεδο των στοιχείων που αναλύθηκαν αξιολογείται ως «μεσαίο» (επιπέδο 2 σε μια κλίμακα 3 επιπέδων).