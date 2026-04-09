Μια 13χρονη στον Λίβανο κατέγραψε με το κινητό της τη σκληρότητα του πολέμου. Περπατώντας με φίλτρα και σχέδια στο πρόσωπο, ξαφνικά αιφνιδιάζεται από τον ήχο μιας ισραηλινής επίθεσης, καταγράφοντας τον βομβαρδισμό ενός κτιρίου ενώ η οικογένειά της βρίσκεται δίπλα της.

Μέσα σε πανικό, η 13χρονη αρχίζει να τρέχει αναζητώντας καταφύγιο, ουρλιάζοντας με δάκρυα στα μάτια «μπαμπά, μπαμπά». Το βίντεο διακόπτεται τη στιγμή που το κορίτσι βρίσκει ασφαλές σημείο για να κρυφτεί μαζί με την οικογένειά της, αφήνοντας πίσω του μια συγκλονιστική μαρτυρία για το τι σημαίνει να μεγαλώνεις μέσα στη βία.

A Lebanese child with her little girl face filter suddenly found herself under Israeli bombs in Beirut. There are no words that can describe Israel’s terrorism pic.twitter.com/MHXUckFHMV — Hadi (@HadiNasrallah) April 8, 2026

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, σε ανταπόδοση της δικής του «παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός».

Τονίζοντας πως εκείνο «τήρησε την κατάπαυση του πυρός, ενώ ο εχθρός δεν το έκανε», το κίνημα του Λιβάνου ανέφερε ότι «στοχοποίησε τη ζώνη Μανάρα», στην άλλη πλευρά των συνόρων με το Ισραήλ, «με ομοβροντία ρουκετών στις 02:30». Δεν είχε αναλάβει την επίθεση για καμιά επίθεση εναντίον του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση, κάπου 24 ώρες νωρίτερα, της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για δυο εβδομάδες, έπειτα από 39 ημέρες του πολέμου που άρχισε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Τεχεράνης στα τέλη Φεβρουαρίου.

Υπό πίεση βρίσκεται η ούτως ή άλλως εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να ανταλλάσσουν χτυπήματα στον Λίβανο και τους Φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν με σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Παράλλληλα, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ λένε πως ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μεγάλο κύμα πληγμάτων στον Λίβανο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 182 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, με την Χεζμπολάχ να λέει ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του βορείου Ισραήλ.