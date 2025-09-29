Σε μια δήλωση που δείχνει οπισθογύρισμα από την σκληρή στάση του Ισραήλ, προχώρησε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου κατά τη συνάντηση του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο όπου συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Εμίρη του Κατάρ.

Ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του αμέσως μετά ανέφερε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε και έλαβε χώρα τριμερής συνομιλία ανάμεσα σε ΗΠΑ – Κατάρ και Ισραήλ. Πρόκειται για επιβεβαίωση των διαρροών που μιλούσαν για συγγνώμη από το Ισραήλ προς το Κατάρ για τους βομβαρδισμούς της Ντόχα. Επιβεβαιώνεται και η προσωπική δέσμευση Νετανιάχου πως κάτι αντίστοιχο δεν θα επαναληφθεί.

Όπως ανέφερε, το Κατάρ δέχθηκε τη συγγνώμη Νετανιάχου και δήλωσε έτοιμο να μετέχει και πάλι στην προσπάθεια να βρεθεί άμεσα λύση με τον πόλεμο. Ακόμη υπογράμμισε πως θα στηρίξει τις προσπάθειες Τραμπ για την εξεύρεση λύσης.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τους Νετανιάχου και Αλ Θάνι για την ταχύτητα με την οποία έβαλαν τέλος στην μεταξύ τους διένεξη.

Το Ισραήλ δεν επιβεβαιώνει τη «συγνώμη»

Την ίδια ώρα, η Προεδρία του Ισραήλ σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως ο Νετανιάχου είπε στον Εμίρη του Κατάρ: «Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να γνωρίζετε ότι το Ισραήλ λυπάται για τον θάνατο ενός εκ των πολιτών σας κατά την επίθεσή μας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Ισραήλ στόχευε τη Χαμάς, όχι Καταριανούς.

Θέλω επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να παραβιάσει ξανά την κυριαρχία σας στο μέλλον, και έχω δώσει αυτή τη δέσμευση στον Πρόεδρο.

Γνωρίζω ότι η ηγεσία σας έχει παράπονα από το Ισραήλ, όπως και το Ισραήλ έχει παράπονα από το Κατάρ, από τη στήριξη στη Μουσουλμανική Αδελφότητα έως τον τρόπο που παρουσιάζεται το Ισραήλ στο Al Jazeera, μέχρι και την ενίσχυση αντιαμερικανικών και αντιανατολικών αισθημάτων σε πανεπιστημιουπόλεις.

Χαιρετίζω την πρόταση του Προέδρου για τη δημιουργία μιας τριμερούς ομάδας με σκοπό την αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων και των δύο χωρών μας.»

Κοινές δηλώσεις Τραμπ – Νετανιάχου

Μετά τη συνάντηση τους, Τραμπ και Νετανιάχου προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε λέγοντας ότι η ειρηνευτική συμφωνία είναι «πολύ κοντά».

Όπως είπε «συνεργάζεται στενά με τον Μπίμπι Νετανιάχου για να επιτύχει «ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι ενδεχομένως μια από τις σπουδαιότερες ημέρες στον πολιτισμό» είπε ο Τραμπ για να συμπληρώσει «σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την ειρήνη».

Υπογράμμισε ότι αυτός και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μόλις ολοκλήρωσαν μια συνάντηση – το πιο σημαντικό ήταν ότι μίλησαν για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Επίσημο το σχέδιο των 21 σημείων

Ο Τραμπ λέει ότι δημοσιεύουν επίσημα το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων, «το οποίο πρέπει να πω ότι άρεσε πολύ στον κόσμο. Έχουν υπάρξει σχόλια για το σχέδιο από πολλά έθνη, λέει ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τους «ηγέτες των αραβικών και μουσουλμανικών εθνών για την υποστήριξή τους» στην ανάπτυξη της πρότασης μαζί με πολλούς συμμάχους στην Ευρώπη.

Αποστρατικοποίηση της Γάζας

Ο Τραμπ λέει ότι τα σώματα των ομήρων που πέθαναν θα επιστραφούν αμέσως, εάν συμφωνηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο. Λέει ότι αυτό θα σημάνει επίσης «το άμεσο τέλος του ίδιου του πολέμου».

Οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες έχουν δεσμευτεί να «αποστρατιωτικοποιήσουν τη Γάζα» γρήγορα, ως μέρος του σχεδίου.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, ο Τραμπ τόνισε ότι οι σήραγγες και οι εγκαταστάσεις της Χαμάς θα καταστραφούν και τον ρόλο αυτό θα αναλάβουν οι Αραβικές και Μουσουλμανικές χώρες.

Η απειλή της Χαμάς θα «καταστραφεί», τόνισε ο Τραμπ που πρόσφερε την πλήρη στήριξή του στον Νετανιάχου για να «κάνει ό,τι πρέπει να κάνει».

«Υπάρχουν πολλοί Παλαιστίνιοι που θέλουν να ζήσουν ειρηνικά, αλλά πρέπει να «αναλάβουν την ευθύνη» για το πεπρωμένο τους» τόνισε ο Τραμπ λέγοντας ότι «οι Παλαιστίνιοι είχαν μια «δύσκολη ζωή» με τη Χαμάς αλλά εάν δεν βοηθήσουν να εφαρμοστεί το ειρηνευτικό σχέδιο (σ.σ που προτείνει) θα είναι οι μόνοι υπεύθυνοι».

«Σύμβουλος ειρήνης» θέλει να γίνει ο Τόνι Μπλέρ

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ θέλει να είναι στο διοικητικό συμβούλιο για την «Ειρήνη στη Γάζα», όπως ανέφερε ο Τραμπ, για να επιβλέπει το σχέδιο. Το συμβούλιο ωστόσο θα διευθύνεται από τον Τραμπ.

Ο Τραμπ θέλει να αποκαταστήσει τις σχέσεις με το Ιράν

Αναφερόμενος στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «οι ΗΠΑ θέλουν να τα πάνε καλά με το Ιράν και ποιος ξέρει ίσως ακόμη και το Ιράν να μπορέσει να μπει εκεί στην ειρηνευτική συμφωνία».

«Νομίζω ότι θα είναι ανοιχτοί σε αυτό», είπε ο Τραμπ συμπληρώνοντας ότι «κάποια στιγμή, το Ιράν θα είναι μέλος των συμφωνιών καθώς θα ήταν κάτι σπουδαίο για αυτούς οικονομικά».

Νετανιάχου: Απελευθέρωση των ομήρων εντός 72 ωρών

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκίνησε την δική του ομιλία ευχαριστώντας τον Τραμπ που τον φιλοξένησε ξανά στον Λευκό Οίκο και για τη «φιλία και την ηγεσία» του λέγοντας ότι ο Τραμπ είναι ο «καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».

Ο Νετενιάχου ζήτησε «όλοι οι όμηροι – ζωντανοί και νεκροί – να επιστραφούν εντός 72 ωρών» τονίζοντας ότι «δίνεται σε όλα τα μέρη η ευκαιρία να το κάνουν αυτό ειρηνικά, αλλά αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο ή υποτίθεται ότι το αποδεχτεί και μετά δεν το εφαρμόσει, «θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά». «Αυτό μπορεί να γίνει με τον εύκολο τρόπο ή μπορεί να γίνει με τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα γίνει», είπε.

«Δεν δώσαμε αυτή την «φρικτή» μάχη για να παραμείνει η Χαμάς στη Γάζα. Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν μπορεί να έχει κανένα ρόλο στη Γάζα χωρίς να υποστεί μια «ριζοσπαστική και γνήσια αναθεώρηση» υποστήριξε ο Νετανιάχου και πρόσθεσε ότι «αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο μπορεί να είναι «μια νέα αρχή» για τη Γάζα και ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, και οι Συμφωνίες του Αβραάμ θα μπορούσαν να «επανενεργοποιηθούν» και να επεκταθούν σε άλλα αραβικά και μουσουλμανικά έθνη.

Ο Νετανιάχου ολοκληρώνοντας την ομιλία του αρνήθηκε να δεχθεί ερωτήσεις από δημοσιογράφους όπως και ο Ντόναλντ Τραμπ.