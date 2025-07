Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η κυβέρνηση εθνικής στην Λιβύης στην πρωτεύουσα Τρίπολη λόγω των σφοδρών συγκρούσεων ανάμεσα σε αντίπαλες ένοπλες ομάδες από το βράδυ της Δευτέρας ενώ το υπουργείο Εσωτερικών έχει απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να κλειστούν στα σπίτια τους.

Σποραδικά πυρά βαρέων και μέσων διαμετρημάτων όπλων ακούγονταν σε τομείς της πρωτεύουσας μετά τις 21:00 το βράδυ ενώ μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί έξι νεκροί.

Σύμφωνα με λιβυκά ΜΜΕ, οι συγκρούσεις, οι οποίες εκτυλίσσονται σε νότιους τομείς της πόλης, ξέσπασαν ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες της Τρίπολης και αντίπαλες από τη Μισράτα, μεγάλη πόλη και λιμένα περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Al Jazeera, συγκρούονται η 444η Ταξιαρχία και η Υπηρεσίας Υποστήριξης Σταθερότητας (SSA) μετά τη δολοφονία του διοικητή της δεύτερης Αμπντέλ Γάνι αλ-Κικλί, γνωστού και ως «Γκνέιβα». Η 444η Ταξιαρχία φέρεται να ήταν υπεύθυνη για τη δολοφονία.

Η Λιβύη δυσκολεύεται να γυρίσει τη σελίδα των χρόνων του πολέμου και του χάους που ακολούθησαν την εξέγερση του 2011 και την ανατροπή του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι. Συνεχίζει το τρέχον διάστημα να είναι μοιρασμένη στα δυο, με μια κυβέρνηση στην Τρίπολη, αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ, κι ανταγωνιστική στο ανατολικό τμήμα της χώρας, προσκείμενη στην οικογένεια του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Αν και παρατηρείται–συγκριτικά– περισσότερη σταθερότητα εδώ και κάποια χρόνια, ξεσπούν περιοδικά συγκρούσεις ανάμεσα σε κάποιες από τη μυριάδα ένοπλων ομάδων που είναι παρούσες στη χώρα της βόρειας Αφρικής, στο πλαίσιο αγώνων για εξουσία ή για ζώνες επιρροής.

Τον Αύγουστο του 2023, όπως αναφέρει το AFP, συγκρούσεις ανάμεσα σε δυο ισχυρές ένοπλες οργανώσεις στην Τρίπολη στοίχιζαν τη ζωή σε τουλάχιστον 55 ανθρώπους.

Χθες βράδυ, πολλοί δήμοι της πρωτεύουσας της Λιβύης και προαστίων της καθώς και το πανεπιστήμιο της Λιβύης ανακοίνωσαν ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν θα λειτουργήσουν σήμερα και μέχρι νεοτέρας.

Νωρίτερα, η αποστολή υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (MANUL) κι η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τρίπολη απηύθυναν έκκληση να αποκατασταθεί η ηρεμία, παροτρύνοντας «όλα τα μέρη» να προχωρήσουν σε «αποκλιμάκωση», να «απόσχουν από οποιαδήποτε πρόκληση» και να «επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου».

At night all the places in Tripoli where Gnewas (#Kikli) militias were located were taken by attacking militias (mostly from Misrata)#Tripoli #Libya pic.twitter.com/7kj4zTkCZe