Σε νέα ιστορικά επίπεδα εκτινάχθηκε η αγορά συλλεκτικών καρτών, καθώς ο Λόγκαν Πολ πούλησε την εξαιρετικά σπάνια Pikachu Illustrator έναντι 16,5 εκατ. δολαρίων. Η συναλλαγή, που πραγματοποιήθηκε μέσω του οίκου δημοπρασιών Goldin, αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ για κάρτα Pokémon.

Ο γνωστός YouTuber και παλαιστής είχε αποκτήσει την ίδια κάρτα το 2021 πληρώνοντας 5,3 εκατ. δολάρια – ποσό που τότε είχε επίσης καταρρίψει ρεκόρ. Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για το καλύτερα διατηρημένο αντίτυπο μιας από τις πιο δυσεύρετες κάρτες που κυκλοφόρησαν ποτέ.

Η τελική τιμή διαμορφώθηκε στα 16,49 εκατ. δολάρια, μαζί με την προμήθεια αγοραστή. Πλειοδότης ήταν ο επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων AJ Scaramucci, γιος του Anthony Scaramucci. Ο ίδιος χαρακτήρισε την αγορά ως την αφετηρία ενός παγκόσμιου «κυνηγιού θησαυρού».

Κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο YouTube, ο Πολ έκανε λόγο για «απολύτως τρελό» αποτέλεσμα, ενώ εκπρόσωπος των Guinness World Records επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για την ακριβότερη κάρτα που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Στη συμφωνία περιλήφθηκε και το διαμαντένιο κολιέ με το οποίο ο Πολ είχε εμφανιστεί στο WWE WrestleMania 38 το 2022, φορώντας την κάρτα στον λαιμό του.

Οι κάρτες Pikachu Illustrator εκδόθηκαν το 1998 στο πλαίσιο διαγωνισμού και υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 40 παγκοσμίως. Η συγκεκριμένη είναι η μοναδική που έχει λάβει βαθμολογία 10 από τον οργανισμό αξιολόγησης Professional Sports Authenticator (PSA), επίδοση που την κατατάσσει σε σχεδόν άψογη κατάσταση.

«Δεν είμαι μεταπωλητής, είμαι συλλέκτης», δήλωσε ο Πολ. «Αλλά, ειλικρινά, θα μου ήταν χρήσιμη η ρευστότητα. Είμαι καλός στο να βγάζω χρήματα. Είμαι καλύτερος στο να τα ξοδεύω».