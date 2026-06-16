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Η Λόρεν Σάντσεζ μίλησε ανοιχτά για τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση και αποκάλυψε ότι εκείνη την περίοδο ένιωθε έντονο φόβο και αμηχανία.

Η 56χρονη επιχειρηματίας ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά από χιουμοριστικά αποσπάσματα από ζωντανές τηλεοπτικές εμφανίσεις της, όπου φαίνεται να μπερδεύει επανειλημμένα τα λόγια της και να απολογείται στους τηλεθεατές κατά τα πρώτα χρόνια της πορείας της ως δημοσιογράφος.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Έκανα πολλά λάθη στον αέρα». Περιέγραψε πως στα βίντεο φαίνεται να γελά και να λέει συνεχώς «ουπς», όμως πίσω από αυτή την εικόνα κρύβονταν διαφορετικά συναισθήματα. Όπως αποκάλυψε, πίσω από το χαμόγελο υπήρχαν φόβος και ντροπή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεχόταν και επικριτικά σχόλια από ανθρώπους που της έλεγαν πως δεν άξιζε τη θέση της. Όπως παραδέχτηκε, αυτά τα σχόλια την πλήγωσαν βαθιά. Ωστόσο, προσπάθησε να μη δείχνει την απογοήτευσή της και συνέχισε να εμφανίζεται καθημερινά στη δουλειά της.

Η Σάντσεζ εξήγησε επίσης ότι ακόμη και σήμερα δυσκολεύεται κάποιες φορές, μπερδεύοντας λέξεις ή χρειάζεται να διαβάσει ξανά προτάσεις τρεις ή και τέσσερις φορές. Παρ’ όλα αυτά, πλέον δεν αισθάνεται ντροπή για τη μαθησιακή της δυσκολία.

Όπως είπε, χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αποδεχτεί αυτή την πλευρά του εαυτού της. Μέσα από το μήνυμά της θέλησε να ενθαρρύνει όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες, τονίζοντας ότι η δυσλεξία δεν μειώνει τις δυνατότητες κάποιου: «Μπορεί να μαθαίνεις διαφορετικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι λιγότερο ικανός». Συμπλήρωσε μάλιστα πως για την ίδια το «ουπς» συμβολίζει την πρόοδο.

Η ανάρτησή της προκάλεσε θετική ανταπόκριση από τους ακολούθους της, οι οποίοι γέμισαν τα σχόλια με μηνύματα στήριξης και ενθάρρυνσης.

Ένας χρήστης σχολίασε ότι όλοι μπορούν να διδαχθούν κάτι από αυτή την εμπειρία -όχι μόνο τα παιδιά- καθώς δείχνει πόσο σημαντικό είναι να μην αφήνει κανείς τα εμπόδια να καθορίζουν τη ζωή ή να περιορίζουν τους στόχους του. Τόνισε επίσης ότι αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τους ενήλικες, επειδή είναι πιο δύσκολο να ξεκινάς από την αρχή ή να κάνεις λάθη, ιδιαίτερα στον επαγγελματικό χώρο.