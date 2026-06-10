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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η απόφαση δικαστηρίου να επιβάλει ποινή μόλις 90 ημερών φυλάκισης στη Μίστι Ρόμπερτς, πρώην δήμαρχο πόλης της Λουιζιάνα, η οποία καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση 16χρονου.

Η μητέρα του αγοριού, εμφανώς φορτισμένη κατά την ακροαματική διαδικασία, εξέφρασε την οργή και την απογοήτευσή της για την ποινή, υποστηρίζοντας πως η υπόθεση άφησε βαθιά τραύματα στο παιδί της.

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«Ο κίνδυνος δεν έχει πάντα την εικόνα που περιμένουμε. Δεν είναι πάντα ένας άγνωστος που πρέπει να φοβόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η εμπιστοσύνη μπορεί να παραβιαστεί ακόμη και από πρόσωπα που βρίσκονται κοντά σε μια οικογένεια.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2024, κατά τη διάρκεια πάρτι γενεθλίων που είχε οργανώσει η τότε δήμαρχος για τον γιο της. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Ρόμπερτς φέρεται να προσέγγισε τον 16χρονο φίλο του παιδιού της και στη συνέχεια να τον πήγε σε δωμάτιο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει αυστηρότερη ποινή, με ανώτατο όριο τα 17 χρόνια κάθειρξης, μετά την καταδίκη της τον Μάρτιο. Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε μικρότερη ποινή, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της οικογένειας του θύματος.

Η μητέρα του 16χρονου κατηγόρησε την πρώην δήμαρχο ότι προσπάθησε αρχικά να αποφύγει τις συνέπειες των πράξεών της, ενώ τόνισε πως η ζωή του παιδιού της άλλαξε μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, την 43χρονη φέρεται να είχε αντιληφθεί ο ίδιος ο γιος της, ο οποίος αντέδρασε όταν διαπίστωσε τι είχε συμβεί με τον φίλο του.

Κατά την απολογία της, η Ρόμπερτς εξέφρασε τη μεταμέλειά της, δηλώνοντας πως θα κουβαλά το βάρος των πράξεών της για το υπόλοιπο της ζωής της. Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε μια οικογένεια και παιδιά, αλλά παραδέχθηκε πως σε μια στιγμή επέλεξε τον εαυτό της πάνω από όλους τους άλλους.